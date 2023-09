Nottingham-Burnley, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Nottingham-Burnley è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostici.

La quinta giornata della Premier League si chiude questa sera con uno scontro assai importante per due squadre che cercano la salvezza: quello tra Nottingham e Burnley. Se i padroni di casa in quattro uscite hanno già conquistato sei punti, nessuna gioia invece per la formazione ospite, ferma a quota zero con sole tre reti segnate e la bellezza di undici subite. Insomma, sembrerebbe ci possa essere una squadra favorita.

Una sfida, questa, che si gioca poche settimane dopo lo scontro in Coppa di Inghilterra: stesso campo, risultato non prevedibile con la vittoria ospite. Ma stasera le cose dovrebbero andare in maniera diversa. Ci sono i punti in palio, quelli che servono davvero. E poi c’è pure un’altra questione da tenere in stretta considerazione: il Nottingham, prima della sosta per le nazionali, è andato a vincere a Stamford Bridge contro il Chelsea. Direte voi: la squadra di Pochettino ancora non ha ingranato. Ed è vero, verissimo, ma uscire indenni e con l’intera posta in palio dal campo dei Blues non è una cosa che succede per caso. Devi essere pronto, anche all’idea, di poter riuscire in quello che è stato un colpo straordinario contro una società che ha speso milioni e milioni di euro sul mercato. E il Nottingham ha dimostrato di avere quella forza mentale da pensare a questo colpo esterno.

Diciamo quindi, senza paura di essere smentiti, che il Nottingham è leggermente favorito e che con questi tre punti potrebbe avvicinare sensibilmente la salvezza. Sì, proprio così: vincere di nuovo aiuterebbe la squadra ad aumentare le proprie certezze e di conseguenza affrontare i prossimi match con tranquillità.

Come vedere Nottingham-Burnley in diretta tv e in streaming

Nottingham-Burnley è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sì, vittoria del Nottingham. Al massimo, ma proprio al massimo, potrebbe venire fuori un pareggio ma optiamo per una sfida che regalerà i tre punti ai padroni di casa. Un match che di emozioni non ne dovrebbe regalare chissà quante. Quindi la partita chiudersi, pure, con meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Nottingham-Burnley

NOTTINGHAM (3-4-2-1): Turner; Boly, Worrall, McKenna; Montiel, Yates, Mangala, Aina; Gibbs-White, Hudson-Odoi; Awoniyi.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Al-Dakhil, O’Shea, Beyer, Roberts; Redmond, Cullen, Berge, Zaroury; Amdouni, Foster.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0