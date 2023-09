Gratta e vinci, la dea bendata sta di casa qui: piovono soldi per 24 ore

Gratta e vinci, sembra incredibile ma non lo è. Altro che statistica: la dea bendata fa sempre come le pare e piace.

Saremmo tutti ricchi, se solo sapessimo dove sia solita rifugiarsi la dea bendata. E forse, diciamocelo, giocare non sarebbe neanche così divertente, se tutti fossimo in grado di scovarla tanto facilmente. Solo in pochi ce la fanno e solo in pochi, di conseguenza, possono dire di aver visto in faccia la fortuna.

La storia che stiamo per raccontarvi, però, sembra andare al di là di ogni logica. I Gratta e vinci vengono distribuiti nei vari Paesi in maniera del tutto casuale, perciò è assai singolare che due vincite così grosse si verifichino a poca distanza di tempo l’una dall’altra. Ma stavolta, appunto, è successo. In Florida, nel giro di 24 ore appena, sono piovuti soldi. In tutti i sensi. E, in entrambi i casi, è successo in un punto vendita Publix, nota catena di supermercati statunitensi che, oltre a generi alimentari, vende anche farmaci da banco.

La prima delle due vincite è attribuibile a Travis Hall, 44enne di Port St. Lucie, che si era recato a fare la spesa sulla Federal Highway e aveva deciso di punto in bianco di comprare anche un Gratta e vinci. Aveva optato per un tagliando della serie Monopoly Doubler e se n’era tornato a casa, dimenticandosi completamente di quel biglietto. Qualche giorno dopo lo aveva ritrovato e grattato e ha pensato, lì per lì, di essere nel bel mezzo di un sogno a occhi aperti. In quel grattino c’era un premio colossale che gli avrebbe cambiato la vita, pari a 5 milioni di dollari.

Gratta e vinci, la dea bendata gioca a nascondino tra gli scaffali

Qualche ora dopo, sempre in Florida ma in un altro punto vendita di Publix, è stata la volta di Angelic Cokely. Anche la 43enne di Lauderhill, come il Gastone di Port St. Lucie, si era recata lì per fare un po’ di spesa, per poi decidere di aggiungere un biglietto della lotteria istantanea al conto.

La sua scelta è ricaduta sulla serie A Year For Life Spectacular e la donna è stata altrettanto fortunata. Non quanto Travis Hall, magari, ma si è portata a casa un gruzzolo che nessuno disdegnerebbe. Ha vinto un milione di dollari e anche la sua vita, di conseguenza, è stata stravolta da un Gratta e vinci comprato per caso tra i pomodori e gli affettati.

Gongola anche Publix, in tutto ciò, che riceverà delle commissioni niente male per queste due vincite. Mentre in Italia le ricevitorie incassano solo l’8% del prezzo di vendita di ogni singolo biglietto, senza extra in caso di eventuali vincite, negli Stati Uniti d’America funziona diversamente. La catena di supermercati percepirà 10mila dollari per aver venduto il biglietto che ha fatto vincere 5 milioni a Travis Hall, più altri 2mila per quello che ha fatto battere forte il cuore della 43enne di Lauderhill.