Verona-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Da un lato una squadra che, a sorpresa, è partita in maniera arrembante e che solo prima della sosta per gli impegni delle nazionali è tornata sulla improvvisamente sulla terra, crollando in casa del Sassuolo. Dall’altro invece una che finora non si è fatta mancare nulla (una sconfitta, un pareggio, una vittoria) giocando ancora solamente a sprazzi.

In classifica davanti c’è il Verona, che di punti ne ha due in più del Bologna, fermo a quota quattro. La sconfitta di Reggio Emilia (3-1) è un bel cazzotto in faccia ma non cancella quanto di buono fatto in queste prime giornate di campionato dagli uomini di Marco Baroni, capaci di andarsi a prendere i tre punti sul campo di una diretta concorrente per la salvezza, l’Empoli, all’esordio e successivamente di battere una big, la Roma di José Mourinho al “Bentegodi” (2-1). Un rendimento niente male per una squadra che lo scorso anno si è salvata solo grazie alla vittoria nello spareggio di Reggio Emilia con lo Spezia e che è ripartita da un nuovo allenatore. Per togliere lo zero dalla casella delle vittorie invece il Bologna ha dovuto aspettare la terza giornata, complice anche il fatto di essersi trovato davanti Milan e Juventus nei primi due turni: la migliore prestazione dei felsinei, ad oggi, resta forse quella con i bianconeri, messi più volte alle strette. Nella trasferta dello Stadium i rossoblù avrebbero meritato più di un punto, così come sarebbe potuta essere più rotonda la vittoria di due settimane fa con il Cagliari, piegato all’89’ (2-1) da un gol di Fabbian.

Verona-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

La sosta ha permesso a Baroni di recuperare alcuni giocatori, tra cui Saponara, Lazovic ed Hongla: quest’ultimo si riapproprierà del suo posto in mezzo al campo al fianco di Duda. Numerosi i ballottaggi dalla cintola in su: Bonazzoli sembra favorito su Mboula, mentre Folorunsho si gioca il posto con Lazovic. A destra più Faraoni di Terracciano.

Thiago Motta è senza Saelemaekers e Soumaoro, ma ha ritrovato il portiere Skorupski, che ha smaltito un problema alla caviglia. Duello in mediana tra Freuler e Aebischer, sulla trequarti invece chiedono spazio i due nuovi acquisti Karlsson e Ndoye: possibile staffetta.

Come vedere Verona-Bologna in diretta tv e in streaming

Verona-Bologna è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Verona e Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bologna tra le squadre che fanno parte della cosiddetta fascia media è una di quelle che ha fatto uno dei mercati più interessanti, pur privandosi di alcuni pezzi pregiati come Arnautovic. La sensazione è che gli uomini di Motta siano cresciuti partita dopo partita e la sosta non può avergli fatto che bene. Probabile un risultato positivo dei rossoblù contro un Verona che, in ogni caso, dovrebbe trovare la via del gol almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Verona-Bologna

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Hien; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2