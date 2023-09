I pronostici di lunedì 18 settembre: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 18 settembre: ci sono i posticipi di Serie A, Serie B, Premier League e Liga, si gioca anche in Olanda.

Lunedì di posticipi in Serie A, Premier League e Liga alla vigilia della partenza della fase a gironi di Champions League. Nel nostro campionato si giocano due partite sulla carta molto equilibrate: Salernitana e Verona hanno qualcosa in meno a livello di rosa rispetto a Torino e Bologna, ma proveranno a sfruttare il fattore campo e la spinta di due stadi caldi come l’Arechi e il Bentegodi per opporre resistenza alle avversarie.

In Serie B la Sampdoria parte favorita sul Cittadella in una partita in cui i gol non dovrebbero mancare, così come in Granada-Girona di Liga. Il Nottingham Forest dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta col neopromosso Burnley ancora fermo a zero punti.

Pronostici altre partite

In campo anche la Serie B olandese tradizionalmente ricca di gol: a questo giro occhio in particolare a Groningen-Jong PSV, Eindhoven-Den Haag e Jong AZ-Jong Ajax.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sampdoria vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Sampdoria-Cittadella, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Nottingham o pareggio (in Nottingham Forest-Burnley, Premier League, ore 20:45)

• Torino o pareggio (in Salernitana-Torino, Serie A, ore 18:30)

• Bologna o pareggio (in Verona-Bologna, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Groningen-Jong PSV, Eerste Divisie, ore 20:00

• Eindhoven-Den Haag, Eerste Divisie, ore 20:00

• Sampdoria-Cittadella, Serie B, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Jong AZ-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

• Verona-Bologna, Serie A, ore 20:45

• Granada-Girona, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Verona-Bologna, Serie A, ore 20:45)