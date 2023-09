Salernitana-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Torino è una partita valida per la quarta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il campionato della Salernitana era iniziato con un preziosissimo pareggio contro la Roma allo stadio Olimpico (2-2) dove una doppietta dell’inossidabile Candreva aveva messo paura ai giallorossi di Mourinho, salvati in extremis da un gol di Belotti nel finale.

Quella partita sembrava il preludio ad una possibile vittoria casalinga contro l’Udinese ma contro i friulani è arrivato un altro pari, stavolta amaro (1-1). E due settimane fa, prima della sosta per le nazionali, i granata sono incappati nella prima sconfitta stagionale, perdendo un importante scontro diretto con il Lecce (2-0). Indubbiamente un passo indietro per la squadra allenata da Paulo Sousa, che fatica a ritrovare la brillantezza della seconda parte della scorsa stagione, quando inanellò addirittura 10 risultati utili, compreso il pareggio al “Maradona” che rimandò la festa scudetto del Napoli. Al tecnico portoghese, che in ritiro era stato molto severo con il mercato portato avanti dalla società, il compito di capire cosa c’è che non va. Nel frattempo la Salernitana ha dovuto fare i conti con un’altra grana, quella dell’attaccante Dia: il senegalese non è tornato nei tempi prestabiliti dagli impegni con la sua nazionale, facendo presupporre una sorta di malessere verso la società che in estate ha deciso di non cederlo, trattenendolo a Salerno.

Nel primo dei posticipi del lunedì va in scena il “derby” fra granata, visto che all’Arechi sarà di scena il Torino di Ivan Juric. L’allenatore croato ha conquistato il primo successo contro un pezzo del suo passato, il Genoa, prima della sosta trafitto in pieno recupero da Radonjic.

Salernitana-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Dia alla fine è rientrato (in ritardo) a Salerno ma non è al meglio e non prenderà parte alla gara con il Torino. L’attacco granata sarà dunque sulle spalle di Botheim, supportato nel 3-4-2-1 di Sousa da Kastanos e Candreva. Assenti, oltre al senegalese, anche Maggiore, Lassana Coulibaly e Daniliuc. In mezzo giocheranno Bohinen e Legowski.

Nel Torino non saranno del match gli indisponibili Ilic e Vojvoda. A centrocampo scocca l’ora di Tameze: sarà l’ex Verona ad affiancare Ricci in mezzo. Sulle fasce spazio a Bellanova e Lazaro, davanti invece Zapata è favorito sul recuperato Sanabria.

Come vedere Salernitana-Torino in diretta tv e in streaming

Salernitana-Torino, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Torino si è rialzato subiti dalla pesante sconfitta con il Milan a San Siro e sembra passarsela meglio rispetto ad una Salernitana che invece fatica ad ingranare. Si prospetta in ogni caso una partita equilibrata, che come negli ultimi due precedenti potrebbe finire in pareggio. Entrambe segneranno verosimilmente almeno un gol.

Le probabili formazioni di Salernitana-Torino

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pirola, Gyomber, Lovato; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1