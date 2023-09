Granada-Girona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Granada-Girona è una partita della quinta giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il ritorno in Liga del Granada non è stato di certo da ricordare, almeno per il momento. I padroni di casa arrivano alla sfida di questa sera che chiuderà il programma della quinta giornata del campionato spagnolo con soli tre punti conquistati. Dietro c’è gente che ha fatto peggio, ma servirebbe respirare un poco con una vittoria per preparare con tranquillità i prossimi impegni. Compito difficile contro il Girona.

Sì, perché la squadra che stasera giocherà in trasferta è quella che ha sorpreso di più in questo avvio di stagione: quattro partite, dieci punti, sette gol fatti e solamente due subiti con quest’ultimo dato che permette di essere per il momento la miglior difesa della Liga. Il Girona ha pareggiato la prima in trasferta contro la Real Sociedad e poi ha vinto contro Getafe, Siviglia e Las Palmas. Un cammino incredibile che permette di essere sereni e di affrontare questo match con la consapevolezza di poter fare davvero bene contro tutti. Il calendario oggettivamente è stato d’aiuto e prima o poi i momenti negativi arriveranno, ma il Granada in questo momento non sembra poter dare fastidio. Occhio, quindi, al colpaccio esterno.

Dove vedere Granada-Girona in diretta tv e streaming

Granada-Girona è una gara valida per la quinta giornata della Liga ed è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Nonostante il Girona abbia subito fino al momento solamente due reti, la sensazione è che questo match almeno un gol per squadra lo dovrebbe regalare. Sì, anche il Granada dovrebbe riuscire ad esultare. Occhio, come detto prima, anche al possibile colpo esterno, che proietterebbe gli ospiti nelle zone altissime della classifica spagnola.

Le probabili formazioni di Granada-Girona

GRANADA (3-4-3): Fernandez; Sanchez, Rubio, Miquel; Callejon, Melendo, Gumbau, Neva; Uzuni, Boye, Zaragoza.

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; A Martinez, D Lopez, Blind, Gutierrez; Tsygankov, Herrera, A Garcia, Martin, Savio; Stuani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2