Tennis, la bretellina va giù e il web esplode: vacanze bollenti

Tennis, la temperatura è salita vertiginosamente nel giro di pochi secondi: scatto da capogiro, che spettacolo.

Game over. Partita finita. La tennista, una delle più sexy dell’intero circuito maggiore, non è più su piazza. È convolata a nozze giusto qualche giorno fa, con buona pace dei suoi follower, motivo per il quale il tempo che gli stessi avevano teoricamente a disposizione per conquistarla è ormai scaduto.

Marta Kostyuk, la splendida giocatrice ucraina che in più occasione ha estasiato il popolo dei social con le sue foto provocanti e i video da capogiro, ha sposato in gran segreto tale Heorhii. Non sappiamo né chi lui sia, né cosa faccia. Si tratta evidentemente di un ragazzo molto riservato che, pur essendo il partner di un personaggio noto dello sport ha preferito rimanere nell’anonimato e non esporsi mediaticamente. Sappiamo solo, di lui, che ha avuto la grandissima fortuna di portare all’altare la bella tennista. Che non intende però, dal canto suo, smettere di fare ciò che fa da sempre: ossia, fare impazzire i follower.

La Kostyuk ha messo le cose in chiaro immediatamente, nel caso qualcuno temesse che potesse fare retromarcia. Tant’è che, qualche ora dopo averla vista con l’abito da sposa indosso, un vestito molto romantico e anche tanto sexy, ecco che è apparsa su Instagram in tutt’altra veste.

Tennis, supersexy in luna di miele: bikini esplosivo

Il loro è stato un matrimonio semplice ma molto raffinato, scandito da accessori di lusso – vedi le fedine di diamanti di Tiffany – e celebratosi nella suggestiva cornice di un resort a cinque stelle a Cipro. E per coronare il loro amore si sono concessi, poi, una luna di miele d’un certo livello.

I due novelli sposi non si sono geolocalizzati, ma dalle foto postate dalla bella Marta si direbbe che siano in qualche località tipo Maldive o Seychelles. La sabbia finissima è un chiaro indizio, così come l’acqua che più che cristallina sembra essere trasparente a tutti gli effetti.

Al di là di questo, come dicevamo prima, la splendida reginetta del tennis è subito tornata alle sue abitudini. Dopo aver tolto l’abito da sposa si è subito messa in bikini, sfoggiando il suo fisico statuario e le sue curve mozzafiato. E una foto, più delle altre, ha fatto sognare i fan: quella in cui è sdraiata su un lettino a prendere il sole, con la bretellina del bikini che va giù e la forma del costume che con l’abbronzatura fa maliziosamente capolino sul suo décolleté. Certo che ne faceva di caldo, non solo lì, ma anche sul suo profilo Instagram…