Ludogorets-Fenerbahce, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Ludogorets-Fenerbahce è un match valido per la quarta giornata dei gironi di Conference League: tv, streaming e pronostici

A punteggio pieno dopo le prime tre giornate di questa Conference League, il Fenerbahce guidato in attacco da Edin Dzeko ha un primo obiettivo da raggiungere nella trasferta in terra bulgara per affrontare il Ludogorets: quello di chiudere in maniera aritmetica, intanto, il discorso qualificazione. Poi si vedrà se il primo posto verrà confermato, ma nemmeno in questo caso dovrebbero esserci problemi.

Ha vinto 3-1 in casa la squadra turca, che però dopo un filotto incredibile di risultati utili anche in campionato, nello scorso weekend ha perso in casa contro il Trabznospor: ecco perché il tecnico ospite non ha nessuna intenzione di fare questo grosso turnover, anzi. Alla sua squadra serve una vittoria per archiviare come un incidente di percorso lo stop interno. Si sa, vincere aiuta a vincere, ed è per questo che ogni sconfitta è sempre meglio metterla da parte velocemente. Anche perché c’è da dirlo le motivazioni ci stanno per poter fare bene contro i bulgari che invece, proprio dopo quella sconfitta in Turchia hanno piazzato tre vittorie di fila con sei gol fatti e solamente uno subito. Sì, ma contro il Fenerbahce oggettivamente sarà tutta un’altra storia.

Come vedere Ludogorets-Fenerbahce in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Ludogorets-Fenerbahce, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il quarto turno dei gironi di Conference League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Mettersi alle spalle la sconfitta in campionato e soprattutto cercare di chiudere il discorso qualificazione. Sono queste le motivazioni che spingono il Fenerbahce a cercare di vincere questo match che dovrebbe anche regalare alla fine di novanta minuti almeno una rete per squadra. Però poi i tre punti li conquisteranno quasi sicuramente gli ospiti, che si dedicheranno nelle ultime due gare a trovare quella vittoria che servirebbe a blindare il primo posto nel girone.

Le probabili formazioni di Ludogorets-Fenerbahce

LUDOGORETS (4-2-3-1): Sluga; Witry, Sundberg, Nedyalkov, Gomes; Piotrowki, Goncalves; Caio Vida, Chouair, Rick; Rwan Seco.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Osayi, Becao, Djiku, Kadioglu; Yuksek, Fred; Kahveci, Szymanski, Tadic; Dzeko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2