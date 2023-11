Aston Villa-Az Alkmaar, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Aston Villa-Az Alkmaar è un match valido per la quarta giornata dei gironi di Conference League: tv, streaming e pronostici

La vittoria per quattro a uno nella gara d’andata giocata due settimane fa in Olanda, ha permesso all’Aston Villa di Unai Emery di mettere le cose a posto in classifica. Adesso la squadra inglese, che decisamente anche per il valore del proprio tecnico mira ad arrivare in fondo a questa manifestazione, è al primo posto insieme al Legia. Con tutta l’intenzione di staccare la squadra di Varsavia.

Non dovrebbe avere problemi – e sinceramente non ne avrà – la squadra di Premier League a ripetere il risultato dell’andata. Magari non solo conquistando i tre punti, quelli sembrano davvero cosa certa, ma anche nel punteggio finale si potrebbe rivedere una cosa simile. Con la quasi certezza che l’Az non dovrebbe nemmeno riuscire a segnare una rete. Una gara incanalata, senza discussioni: una gara che sembra aver detto tutto già dopo il primo confronto tra queste due squadre che ovviamente giocano questa coppa con obiettivi diversi. Quello dell’Az, all’inizio, era di cercare in tutti i modi di superare il girone. Non che gli ospiti non possano ancora riuscirci, mettiamolo in chiaro, ma dopo questo giovedì dovranno vincere le altre due e sperare che un paio di risultati diventino abbastanza favorevoli. Sì, è vero, sembra quasi impossibile.

Come vedere Aston Villa-Az Alkmaar in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Aston Villa-Az Alkmaar, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il quarto turno dei gironi di Conference League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

In un match che dovrebbe regalare almeno tre reti – con il solo Aston Villa a segno – occhio alla possibilità che questa sfida si possa sbloccare nei primi 45 minuti. E occhio anche alla possibile rete di McGinn, che dovrebbe giocare dal primo minuto, che è uno che vede la porta.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Az Alkmaar

ASTON VILLA (4-2-3-1): Olsen; Cash, Konsa, Lenglet, Digne; Kamara, Tielemans; Ramsey, McGinn, Zaniolo; Duran.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Bazoer, Penetra, Wolfe; Clasie, Mijnans, De Wit; Dantas, Pavlidis, Van Brederode.



POSSIBILE RISULTATO: 4-0