Besiktas-Bodo/Glimt, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Besiktas-Bodo/Glimt è un match valido per la quarta giornata dei gironi di Conference League: tv, streaming e pronostici

L’ultima possibilità per il Besiktas per cercare di tornare in corsa per la qualificazione passa dalla gara in casa contro il Bodo/Glimt. Sì, la classifica dice proprio questo, in un girone dove il Club Brugge, primo con sette punti, rischia anche. Tutto è ancora in gioco, ma come detto passa tutto da questo match.

I bianconeri turchi hanno un solo punto e per almeno riprendere i norvegesi – che ovviamente ne hanno quattro – e quindi poi giocarsi tutto nelle ultime due giornate hanno solamente la vittoria a disposizione. Una vittoria che, per forza di cose, deve arrivare e che probabilmente arriverà anche. Direte voi: come si può essere così sicuri quando due settimane fa il Bodo è riuscito a vincere 3-1? Ve lo spighiamo subito, e ci sono almeno un paio di motivi che ci spingono a dire questo. Uno di campo, perché il Besiktas ha una rosa decisamente importante e prima o poi il momento negativo se lo deve mettere alle spalle. La seconda “climatica”: in Turchia è sempre difficile giocare, e in questo momento particolare il pubblico di casa cercherà di spingere la squadra verso una vittoria che come detto sarebbe fondamentale. Insomma, tutto porta ad un’affermazione dei padroni di casa.

Come vedere Besiktas-Bodo/Glimt in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Besiktas-Bodo/Glimt, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il quarto turno dei gironi di Conference League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Gara tesa in terra turca. Gara che dovrebbe vedere il Besiktas uscire vittorioso dal match in questione. Una sfida che potrebbe pure regalare almeno tre reti. Ma con i tre punti che finiranno ai bianconeri, che si rilanceranno in classifica sognando il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Besiktas-Bodo/Glimt

BESIKTAS (4-2-3-1): Destanoglu; Bulut, Bailly, Uysal, Zaynutdinov; Bingol, Ucan; Rashica, Fernandes, Oxlade-Chamberlain; Tosun.

BODO/GLIMT (4-2-3-1): Haikin; Wembang, Moe, Bjortfut, Bjorkan; Fet, Berg; Sorli, Gronbaek, Pellegrino; Moumbagna.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1