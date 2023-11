Tolosa-Liverpool, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Tolosa-Liverpool è una partita della quarta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Il cammino del Liverpool in Europa League al momento è una vera e propria passeggiata di salute. Pur tenendo in panchina la maggior parte dei titolari e schierando numerose seconde linee, i Reds di Jurgen Klopp hanno già la qualificazione in tasca dopo le prime tre giornate della fase a gironi e nella trasferta di Tolosa potrebbero blindare anche il primo posto, prezioso perché consente di evitare lo spareggio con le retrocesse dalla Champions.

Dopo la vittoria in rimonta (1-3) all’esordio con gli austriaci del Lask, il Liverpool ha fatto un sol boccone di Union Saint-Gilloise e Tolosa, entrambe battute ad Anfield rispettivamente 2-0 e 5-1. Due settimane fa gli occitani hanno resistito soltanto mezz’ora in uno dei templi del calcio inglese: in poco più di 30 minuti i Reds, raggiunti nel primo quarto d’ora da un gol di Dallinga, hanno realizzato ben quattro reti, archiviando ogni discorso già a metà ripresa. Ma, dopo quattro vittorie di fila tra coppe e campionato, domenica scorsa Salah e compagni hanno frenato bruscamente in casa del neopromosso Luton Town (1-1), evitando una sconfitta che avrebbe avuto del clamoroso in pieno recupero grazie al colombiano Luis Diaz, ancora alle prese con la brutta vicenda del rapimento dei genitori.

Liverpool che ha dunque perso un po’ di terreno nei confronti delle dirette concorrenti per il titolo, sebbene nell’ultimo fine settimana sia riuscito a vincere solo il Manchester City.

I biancoviola di Carles Martinez invece stanno pagando le fatiche del doppio impegno ed in campionato domenica è arrivata la seconda sconfitta di fila, stavolta in casa contro il neopromosso Le Havre. Il Tolosa non vince da oltre un mese ed in classifica ha solamente un punto un più del Metz terzultimo. In Europa League, al contrario, la classifica non è così precaria, visto che il club transalpino è in piena lotta per il secondo posto.

Come vedere Tolosa-Liverpool in diretta tv e in streaming

Tolosa-Liverpool è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo Stadium de Toulouse di Tolosa, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Tolosa-Liverpool anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Liverpool, nonostante l’ampio turnover di Klopp, punterà a chiudere ogni discorso per poi concentrarsi sul campionato. I Reds, tuttavia, in trasferta faticano a tenere la porta inviolata e potrebbero subire almeno una rete contro un Tolosa che tenterà il tutto per tutto, essendo ancora in corsa per la qualificazione.

Le probabili formazioni di Tolosa-Liverpool

TOLOSA (4-3-3): Restes; Desler, Diarra, Nicolaisen, Suazo; Sierro, Spierings, Casseres Jr; Donnum, Dallinga, Magri.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Gomez, Matip, Quansah, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Gakpo, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3