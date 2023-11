Rennes-Panathinaikos, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Rennes-Panathinaikos è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, pronostici.

Rapporti di forza capovolti, al momento, all’interno del gruppo F: dopo le prime tre giornate ad occupare i primi due posti sono a sorpresa Rennes e Panathinaikos, davanti al favoritissimo Villarreal, che non sta attraversando un momento positivo neppure in patria.

In cima alla classifica del girone ci sono i francesi a quota 6 punti, due in meno invece per i greci, pronti a scontrarsi per la seconda volta nel giro di due settimane, in attesa che gli spagnoli, fermi a quota 3, recuperino la sfida con il Maccabi Haifa. Nella capitale ellenica l’hanno spuntata di misura gli uomini di Bruno Genesio: tardiva la risposta biancoverde dopo i gol di Gouiri e Kalimuendo (1-2). Per il Rennes una vittoria di un innegabile peso specifico, che gli ha permesso di archiviare subito la sconfitta di misura patita nel match precedente all’Estadio de la Ceramica contro un Villarreal che all’esordio era caduto 2-0 ad Atene. I rossoneri stanno invece incontrando molte difficoltà in Ligue 1, dove dopo 11 giornate soltanto undicesimi e momentaneamente fuori dalla lotta per un posto in Europa.

Domenica è arrivata la terza sconfitta negli ultimi quattro turni (2-0 a Nizza) con il Rennes che manca l’appuntamento coi tre punti ormai da più di un mese.

Al contrario, il Panathinaikos sta volando nella Super League greca: con 25 punti (8 vittorie, un pareggio e una sconfitta) la squadra di Ivan Jovanovic è prima in classifica da sola, a +4 sul tandem Olympiacos-Aek Atene e può sognare quel titolo che manca dal 2015. Sono diventate quattro le vittorie di fila dopo il successo di sabato scorso contro il Lamia (1-2).

Come vedere Rennes-Panathinaikos in diretta tv e in streaming

Rennes-Panathinaikos è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà al Roazhon Park di Rennes, in Francia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Rennes-Panathinaikos anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Pur restando almeno una spanna sotto, il Panathinaikos è in un buon momento di forma e due settimane fa è riuscito a tenere testa al più quotato Rennes. Rossoneri sempre leggermente favoriti ma la loro vittoria non è scontata, anche perché a differenza dello scorso anno il Roazhon Park non è un fortino inespugnabile. Non è da escludere che gli ospiti riescano a segnare almeno una rete nel capoluogo della Bretagna.

Le probabili formazioni di Rennes-Panathinaikos

RENNES (4-4-2): Mandanda; Assignon, Omari, Belocian, Truffert; Bourigeaud, Matic, Le Fée, Terrier; Blas, Gouiri.

PANATHINAIKOS (4-5-1): Brignoli; Vagiannidis, Schenkeveld, Jedvaj, Mladenovic; Cerin, Arao, Mancini, Djuricic, Bernard; Sporar.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1