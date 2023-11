Ajax-Brighton, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Ajax-Brighton è una partita della quarta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

La classifica dell’Ajax in Eredivisie è diventata più “accettabile” da una settimana a questa parte. I Lancieri, apparsi rigenerati dal cambio di guida tecnica – van’t Schip ha preso il posto dell’esonerato Steijn – hanno battuto Volendam (2-0) ed Heerenveen (4-1) nel giro di pochi giorni, abbandonando l’umiliante ultimo posto.

Il valore degli avversari affrontati non è eccelso, serviranno test più probanti per capire se la crisi è realmente alle spalle, ma per il momento si tratta di sei punti che sono ossigeno puro per una squadra finita a sorpresa sull’orlo del baratro. Di titolo, ovviamente, non se ne parla (almeno per ora). La distanza con quelle che sono le abituali concorrenti per la vittoria del campionato – Feyenoord e Psv Eindhoven – sono già lontanissime. Van’t Schip, dopo le ottime risposte ricevute, vorrà vedere passi avanti significativi anche in Europa League, dove i suoi uomini sfideranno per la seconda volta nelle ultime due settimane il Brighton di Roberto De Zerbi. Uno scontro cruciale per quanto riguarda le sorti delle due squadre nell’equilibratissimo gruppo B, composto anche da Marsiglia – primo con 5 punti – e Aek Atene, ultimo ma a sole tre lunghezze dai francesi. In mezzo ci sono proprio Ajax e Brighton, appaiate a quota 4 punti.

Tutto in bilico nel gruppo B

Nel catino della Cruijff Arena il club di Amsterdam tenterà di vendicare la sconfitta subita quindici giorni fa all’Amex Stadium, targata Joao Pedro e Ansu Fati (2-0).

Si tratta, tuttavia, dell’unico successo del Brighton da fine settembre. Dopo l’affermazione sui Lancieri, infatti, gli uomini di Zerbi hanno pareggiato due partite di fila, prima con il Fulham e poi con l’Everton (1-1), a conferma del momento non particolarmente brillante dei Seagulls, che si sono allontanati dalle zone di vertice. Il tecnico italiano deve fare i conti con un’infermeria sempre più affollata: out March, Welbeck, Enciso ed Estupinan.

Come vedere Ajax-Brighton in diretta tv e in streaming

Ajax-Brighton è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Ajax-Brighton anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Si può dare fiducia al “nuovo” Ajax di van’t Schip, che ad Amsterdam potrebbe riuscire ad evitare la sconfitta contro un Brighton troppo altalenante e privo di diverse pedine. Stavolta è probabile che andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Ajax-Brighton

AJAX (4-3-3): Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Taylor, Tahirovic, van den Boomen; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

BRIGHTON (4-4-2): Steele; Veltman, van Hecke, Dunk, Milner; Ansu Fati, Gross, Gilmour, Mitoma; Joao Pedro, Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2