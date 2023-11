Qarabag-Bayer Leverkusen è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, pronostici.

Non fa distinzioni, il Bayer Leverkusen. Che si tratti di Bundesliga oppure di Europa League gli uomini di Xabi Alonso continuano a macinare vittorie su vittorie. Poche squadre, a livello continentale, possono vantare lo stato di forma delle Aspirine, che sembrano davvero inarrestabili.

In campionato, sabato scorso, hanno domato anche l’ostico Hoffenheim (2-3): gol decisivo dell’ex Benfica Grimaldo dopo che nei primi minuti della ripresa avevano dilapidato un doppio vantaggio. Quello di Sinsheim è il quattordicesimo successo in quindici partite: l’unica volta in cui il Bayer Leverkusen non è riuscito a portare a casa i tre punti è stato contro la corazzata Bayern Monaco (2-2), che per ora però deve accontentarsi di vedere la targa del Werkself, al comando della classifica con 2 punti in più rispetto ai bavaresi pluricampioni in carica. Le cose vanno a gonfie vele anche in Europa League, competizione che lo scorso anno vide il Bayer sfiorare una storica finale. In campo continentale Alonso e i suoi uomini finora hanno ottenuto tre vittorie su tre. Ed in Azerbaigian, contro il Qarabag, già annichilito 5-1 all’andata, dovrebbero blindare qualificazione e primo posto.

Gli azeri sono gli unici, in teoria, che possono ancora raggiungere il Leverkusen grazie ai 6 punti ottenuti nelle sfide con le due scandinave Molde e Hacken.

La squadra di Gurban Gurbanov dopo la pesante sconfitta della BayArena si è arresa anche all’Araz in campionato ma nell’ultimo fine settimana è tornata a vincere mettendo fine ad un digiuno che durava da tre partite. E l’ha fatto sommergendo di gol (7-1) il malcapitato Kapaz, una vittoria che gli consente di restare a -1 dalla capolista Zira. Gurbanov dovrà fare a meno del difensore Matheus Silva, mentre Xabi Alonso fara come al solito ruotare diversi giocatori, schierando un undici simile a quello di due settimane fa.

Come vedere Qarabag-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming

Qarabag-Bayer Leverkusen è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio “Behramov” di Baku, in Azerbaigian. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Qarabag-Bayer Leverkusen anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Le differenze sono emerse tutte nel match d’andata, con il Qarabag che non è mai stato in grado di frenare lo strapotere offensivo (già 11 gol segnati in coppa) del Bayer Leverkusen. In casa probabilmente gli azeri adotteranno un atteggiamento più conservatuvo, provando a limitare i danni ma è improbabile che riescano ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Qarabag-Bayer Leverkusen

QARABAG (4-2-3-1): Lunev; Bayramov, Mustafazada, Medina, Cafarquiliyev; Jankovic, Romao; L. Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Kovar; Stanisic, Tapsoba, Hincapié, Grimaldo; Xhaka, Andrich; Tella, Wirtz, Adli; Hlozek.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2