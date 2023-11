Palermo-Brescia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Palermo-Brescia è un recupero della seconda giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Due sconfitte di fila sono davvero difficili da mandare giù, soprattutto se sono arrivate contro il Lecco in casa e contro la Sampdoria, non la squadra più in forma. E il Palermo adesso si ritrova con 20 punti in classifica e al quinto posto, quando sarebbe potuto essere tranquillamente alle spalle del Parma con la possibilità, vincendo questa sera contro il Brescia, di prendere la squadra di Pecchia in vetta.

E invece non è andata proprio come tutti ad un certo punto avevano preventivato. Con Corini che ieri in conferenza stampa ha dovuto rispedire al mittente tutte le critiche che gli sono piovute addosso: “Vedo consapevolezza” ha detto il tecnico che sa comunque benissimo che contro i lombardi di Gastaldello si gioca una fetta importante del suo futuro. Anche l’allenatore ospite (squalificato) ha una certa urgenza di punti, visto che il Brescia si presenta a questo appuntamento dopo tre sconfitte di fila che hanno messo anche a rischio la panchina. Però sulla carta, almeno, partita non ce ne dovrebbe essere. Il Palermo vuole vincere e spera di riuscire a farlo. E magari chissà anche Dua Lipa (che è stata fotografata con la maglia rosanero, e non si capisce nemmeno perché) potrebbe accettare l’invito del gruppo a vedere una partita al Barbera.

Come vedere Palermo-Brescia in diretta tv e in streaming

Palermo-Brescia è in programma mercoledì 8 novembre alle ore 18:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Palermo-Brescia

In un match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, la vittoria del Palermo sembra essere proprio ampiamente pronosticabile. Entrambe le squadre avrebbero bisogno dei tre punti, ma i rosanero sono più forti e sanno bene che Corini potrebbe rischiare l’addio. Insomma, una sfida abbastanza delicata. Ma il pronostico sembra scontato.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Mancuso.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickamann, Papetti, Mangraviti, Huard; Besaggio, Ven de Looi, Fogliata; Bjarnason; Moncini, Bianchi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1