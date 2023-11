Lecco-Spezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Lecco-Spezia è un recupero della seconda giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Nonostante la stagione sia iniziata in ritardo, e nonostante la formazione padrona di casa abbia una partita in meno, sia il Lecco che lo Spezia sono a pari punti in classifica: quota 8 per entrambe, anche se la differenza reti in questo momento manderebbe in C la truppa di Alvini e agli spareggi quella di Bonazzoli. Ma sono dettagli, per ora. C’è tempo.

Forse, c’è tempo. Soprattutto per gli ospiti, che non immaginavano mai, vista la rosa, di trovarsi in questa situazione di classifica dopo tutte queste partite. Mettiamoci il fatto che lo Spezia ha giocato a Cesena le prime partite interne di questa stagione e il dado è tratto. Non ha più scuse Alvini, che si gioca letteralmente la panchina in questa settimana dopo la sconfitta senza appello sul campo della Cremonese. Il tecnico dei bianconeri rischia l’esonero e cerca dei punti che si potrebbero rivelare pesantissimi contro una squadra quella guidata da Bonazzoli, che sa vivendo un importante momento di forma con sette punti nelle ultime tre, praticamente il bottino messo in cascina fino al momento.

Nemmeno per i lombardi, ovviamente, sarà una partita semplice. Lo Spezia sulla carta è più forte e oggettivamente ha una rosa pronta a stare nelle zone che davvero contano della classifica. Diciamo che questo match non dovrebbe avere né vincitori né vinti.

Come vedere Lecco-Spezia in diretta tv e in streaming

Lecco-Spezia è in programma mercoledì 8 novembre alle ore 18:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Lecco-Spezia

Se dovessimo sbilanciarci per un pronostico secco, vista la situazione che sta vivendo lo Spezia, diremmo appunto che la squadra ospite partirebbe leggermente favorita. Si gioca tutto Alvini e la squadra lo sa, quindi ci si aspetta decisamente qualcosa in più anche dai giocatori. Un colpo esterno appare difficilissimo, comunque. Ecco perché il match in questione potrebbe finire in pareggio.

Le probabili formazioni

LECCO (3-5-2): Melgrati; Lepore, Bianconi, Celjak; Caporale, Ionita, Galli, Sersanti, Crociata; Novakovich, Buso.

SPEZIA (3-4-1-2): Drakowski; Amian, Bertola, Serpe; Elia, Esposito, Ekdal, Reca; Kouda; Antonucci, Moro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1