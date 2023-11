Salisburgo-Inter, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostici

Salisburgo-Inter è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Un rigore di Calhanoglu ed il solito sigillo di Lautaro Martinez hanno permesso all’Inter di aggiudicarsi la difficile sfida di Bergamo con l’Atalanta e di mantenere la vetta in campionato. I nerazzurri di Simone Inzaghi restano a +2 sulla Juventus, a questo punto l’inseguitrice più temibile visto che il Milan è naufragato in casa contro la rediviva Udinese.

In attesa della gara con il Frosinone di domenica prossima, ma soprattutto dell’attesissimo scontro diretto con la Juventus subito dopo la sosta per le nazionali, l’Inter ha l’obbligo di provare a blindare la qualificazione agli ottavi di Champions League, molto più vicina dopo il successo di due settimane fa sul Salisburgo a San Siro (2-1). Gli austriaci nel capoluogo meneghino si sono rivelati più ostici del previsto. Sotto di un gol al 20′ del primo tempo – trafitti dal cileno Sanchez – hanno continuato a dare filo da torcere alla squadra di Inzaghi, trovando il gol del pareggio ad inizio ripresa con Gloukh, prima di capitolare definitivamente in seguito al rigore trasformato da Calhanoglu, decisivo per i tre punti che consentono all’Inter di tenere il passo della Real Sociedad – i baschi hanno 7 punti come i nerazzurri ma per il momento sono davanti grazie ad una migliore differenza reti – e di portarsi a +4 dal Salisburgo terzo.

Dubbio Dumfries per Inzaghi

Si prospetta dunque un duello abbastanza serrato per il primo posto, con l’Inter che dopo la sosta avrà l’opportunità di affrontare la Real Sociedad a San Siro.

Prima, però, c’è da battere il Salisburgo alla Red Bull Arena, luogo in cui i biancorosso sono notoriamente più a loro agio. I ragazzi di Gerhard Struber dopo la sconfitta con l’Inter hanno inanellato tre vittorie consecutive tra campionato e coppa nazionale (Altach, Hartberg e Tirol) tenendo la porta inviolata due volte su tre. I due successi nella Bundesliga austriaca sono valsi il sorpasso sullo Sturm Graz in vetta alla classifica. Lunghissima, intanto, la lista degli indisponibili in casa Roten Bullen: non prenderanno parte alla trasferta milanese Fernando, Okoh, Omoregie, Koita, Terzić, Piątkowski, Kameri e Kjærgaard. Inzaghi è senza Pavard e Cuadrado ma alla vigilia del match non si è allenato neppure Dumfries: in caso di forfait dell’olandese toccherà a Darmian giocare a tutta fascia.

Come vedere Salisburgo-Inter in streaming gratis

Salisburgo-Inter è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà alla Red Bull Arena di Salisburgo, in Austria. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

Il Salisburgo ha perso l’unica gara giocata in Champions League davanti al proprio pubblico contro la Real Sociedad. E gli unici tre punti raccolti finora li ha conquistati in trasferta, andando a vincere in casa del Benfica. L’Inter quest’anno è stata più efficace fuori casa e dovrebbe riuscire ad avere la meglio anche in Austria in un’altra gara molto combattuta in cui molto probabilmente andranno a segno anche gli uomini di Struber.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Inter

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Dedić, Baidoo, Pavlović, Ulmer; Sučić, Bidstrup, Gourna-Douath, Gloukh; Šimić, Konaté.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martínez, Sánchez.

Il Salisburgo riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2