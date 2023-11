Napoli-Union Berlino è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Raspadori non è Osimhen, ma sta provando – con ottimi risultati – a colmare l’enorme buco lasciato dal centravanti nigeriano, tornato infortunato dagli ultimi impegni con la sua nazionale.

L’ex attaccante del Sassuolo, schierato al centro del tridente offensivo da Rudi Garcia, sta dimostrando di poter ricoprire in maniera eccellente anche il ruolo di prima punta ed è principalmente grazie a lui se il Napoli, due settimane fa, è riuscito a sbloccare e a decidere la partita con l’Union Berlino – più complicata del previsto – prendendosi tre punti fondamentali in ottica qualificazione. Tutto come previsto nel gruppo C, dove gli azzurri hanno 6 punti dopo le prime tre giornate, frutto dei successi risicati con il Braga (1-2) e con i tedeschi (0-1). Davanti c’è solamente il Real Madrid dell’ex Ancelotti, primo a punteggio pieno. Il secondo posto dietro ai Blancos, ad ogni modo, sembra essere in cassaforte, visto che il Napoli, oltre alla trasferta di Madrid, avrà l’opportunità di affrontare le gare di ritorno con Braga e Union davanti al proprio pubblico.

Sabato, intanto, la squadra di Garcia ha collezionato un altro risultato positivo, il quarto di fila tra campionato e Champions League.

Il solito Raspadori ha aperto le danze nel derby campano (0-2) con la Salernitana ultima in classifica, poi nella ripresa a completare l’opera è stato il nordmacedone Elmas. Vittoria che ha consentito al Napoli di rientrare tra le prime quattro, scavalcando l’Atalanta, anche se la panchina del tecnico francese continua a vacillare. Crisi senza fine invece per un irriconoscibile Union Berlino: i biancorossi nell’ultimo fine settimana hanno incassato l’ennesima sconfitta, la dodicesima consecutiva, venendo strapazzati 3-0 in casa dall’Eintracht Francoforte. I capitolini non segnano da cinque partite ma la società non ha alcuna intenzione di rimuovere Urs Fischer, al quale è stata rinnovata la fiducia. Osimhen unico indisponibile nel Napoli, mentre Natan tornerà ad affiancare Natan al centro della difesa. Nell’Union Bonucci dovrebbe partire dal 1′ accanto a Knoche e Diogo Leite.

Come vedere Napoli-Union Berlino in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Napoli e Union Berlino è in programma mercoledì alle 18:45 e si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Napoli-Union Berlino è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Periodo nerissimo per l’Union Berlino, che dopo aver iniziato la stagione con due vittorie di fila è completamente collassato, subendo un elevato numero di gol ed al contempo segnando con il contagocce. Tuttavia, due settimane fa il Napoli non ha affatto brillato contro i tedeschi, che sarebbero potuti andare benissimo in vantaggio. E potrebbero dare filo da torcere agli azzurri anche al “Maradona”, visto che ormai non hanno più nulla da perdere. Napoli ovviamente favorito ma non è da escludere che nella città partenopea si interrompa il digiuno di gol degli uomini di Fischer.

Le probabili formazioni di Napoli-Union Berlino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

UNION BERLINO (3-5-2): Rønnow; Knoche, Bonucci, Diogo Leite; Trimmel, Král, Khedira, Laidouni, Gosens; Fofana, Becker.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1