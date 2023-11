Sporting CP-Rakow, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Sporting CP-Rakow è un match valido per la quarta giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Il pareggio in Polonia nel terzo turno di questa Europa League, ha permesso allo Sporting CP di rimanere al secondo posto nel girone, alle spalle dell’Atalanta capolista, con la possibilità in questo turno di piazzare un passo avanti assai importante nella lotta alla qualificazione.

Una vittoria permetterebbe ai portoghesi di staccare – si presume, visto che la squadra di Gasperini è favorita sullo Sturm Graz – gli austriaci e di vedere molto da vicino lo spareggio. Perché senza girarci troppo intorno e senza pensare assolutamente alla scaramanzia che in alcuni casi non serve a niente, la squadra italiana è destinata a chiudere al primo posto in questo girone senza nemmeno particolari problemi. Quello in Polonia è stato un match che lo Sporting ha praticamente dominato per buona parte ma che non è riuscito a portare a casa per poca precisione lì davanti. I portoghesi hanno quasi sempre sbagliato l’ultima scelta e hanno permesso al Rakow di portare a casa un punto insperato, il primo del proprio cammino europeo. Insomma, un mezzo passo falso, ma con l’occasione di riprendersi in maniera immediata quello che due settimane fa si è perso.

Come vedere Sporting CP-Rakow in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Sporting CP-Rakow, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il quarto turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Dovrebbe regalare almeno tre reti complessive la partita in questione che dovrebbero essere segnate tutte dallo Sporting CP. I portoghesi padroni di casa non hanno nessun altro risultato a disposizione se non la vittoria contro una squadra nettamente inferiore sia sotto il profilo tecnico che fisico. Insomma, quasi un’amichevole nel mezzo della settimana per i neroverdi che dovrebbero anche riuscire a sbloccarla nella prima parte di gara.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Rakow

SPORTIN CP (3-4-3): Adan; Diomande, Coates, Matheus; Esgaio, Hjulmand, Braganca, Santos; Edwards, Gyokeres, Goncalves.

RAKOW (3-4-2-1): Kovacevic; Tudor, Racovitan, Petska; Silva, Bergren, Lederman, Plavsic; Nowak,Yeboah; Crnac.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0