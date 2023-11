Rangers-Sparta Praga, Europa League: diretta tv, formazioni, pronostici

Rangers-Sparta Praga è un match valido per la quarta giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Dopo lo zero a zero nella gara di andata, Rangers e Sparta Praga nel quarto turno di Europa League si gioca una grossa fetta di qualificazione. Sì, entrambe, nel girone del Betis che ormai è quasi sicuro del primo posto anche perché ha un impegno agevole contro l’Aris Limassol, le due formazioni in questione sanno benissimo che, una vittoria, potrebbe dare un senso diverso a tutta la stagione.

E dopo lo zero a zero in Repubblica Ceca, che ha mostrato come i Rangers siano una squadra non solo forte davanti, ma che sa anche difendere, è chiaro che gli scozzesi partano leggermente favoriti. Da quelle parti, poi, si gioca in un catino con il pubblico attaccato al campo che spinge, eccome se lo fa, i padroni di casa. Non si prospetta decisamente una notte semplice per lo Sparta Praga, che dal proprio canto, inoltre, ha mostrato alcuni segnali non confortanti nel corso delle ultime uscite. Sì, è vero, i cechi arrivano a questo match dopo due vittorie di fila in campionato, ma proprio dopo quella gara d’andata hanno perso contro il Boleslav in un match mai preso davvero in mano. Cosa che invece non è successa a quelli che giovedì sera saranno i padroni di casa, che hanno ripreso come al solito succede in Patria a vincere sia in casa che in trasferta. Sì, i Rangers partono favoriti.

Come vedere Rangers-Sparta Praga in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Rangers-Sparta Praga, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il quarto turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Non crediamo che il match possa regalare chissà quale spettacolo sotto il profilo tecnico. Sicuramente sarà una gara molto agonistica con la netta sensazione, e non solo quella, che i Rangers possano riuscire a vincere il match. Gli scozzesi tra le mura amiche sono decisamente una squadra diversa e dovrebbero riuscire a prendersi tre punti fondamentali per il proprio cammino europeo.

Le probabili formazioni di Rangers-Sparta Praga

RANGERS (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Goldson, Balogun, Yilmaz; Cantwell, Lundstram; Wright, Lammers, Sima; Danilo.

SPARTA PRAGA (4-3-3): .Vindahl-Jensen; Vitik, Panak, Sorensen; Preciado, Sadilek, Kairinen, Rynes; Pesek, Kuchta, Birmancevic

POSSIBILE RISULTATO: 2-0