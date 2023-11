Betis-Aris Limassol, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Betis-Aris Limassol è un match valido per la quarta giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

La vittoria (0-1) nella partita d’andata, ha permesso al Betis di Mauricio Pellegrini di volare in testa al girone C dell’Europa League. E siccome adesso l’Aris Limassol arriva in Spagna, in Andalusia si sente forte il profumo di qualificazione. C’è poco da dire.

Sembra veramente una partita scontata, questa. Poche possibilità, se non nulle, che la squadra ospite – ultima nel girone con tre punti che, però, rimarrebbe in ogni caso con la possibilità di qualificarsi alla prossima fase oppure retrocedere in Conference League – possa riuscire a fare risultato nella sfida più difficile per i greci in questo raggruppamento. Si è capito sin da subito che il Betis in questo gruppo avrebbe fatto il bello e il cattivo tempo. Certo, una sconfitta anche inaspettata è arrivata per gli spagnoli che però, nonostante questo, sono ancora primi e rimarranno primi anche al termine di questo turno. Poi si lotterà per il primo posto, che è quello che permette di evitarsi uno spareggio con quelle che retrocederanno dalla Champions League: l’obiettivo, senza girarci intorno, è quello di chiudere davanti a tutti. E il Betis per farlo ha assolutamente bisogno di vincere un match che sulla carta non dovrebbe creare chissà quali particolari problemi.

Come vedere Betis-Aris Limassol in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Betis-Aris Limassol, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il quarto turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Senza particolari problemi, a differenza di poi quanto alla fine è successo nel match di andata, il Betis di Pellegrini dovrebbe riuscire a prendersi una vittoria importante contro la squadra ultime nel girone e che ha quasi zero possibilità di uscire con un risultato positivo da questo incontro. Gara da una sola squadra a segno, quella di casa, ovviamente.

Le probabili formazioni di Betis-Aris Limassol

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Bellerin, Pezzella, Riad, Miranda; Roca, Rodriguez; Abde, Isco, Diao; Jose.

ARIS (4-2-3-1): Vana; Boakye, Yago, Moucketou-Moussounda, Urosevic; Struski, Szoke; Bengtsson, Gomis, Mayambela; Babicka.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0