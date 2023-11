AEK Atene-Marsiglia, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

AEK Atene-Marsiglia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Due settimane fa il Marsiglia di Rino Gattuso è balzato in vetta alla classifica del girone di ferro di questa Europa League, il gruppo B.

I provenzali non hanno fatto sconti agli “amici” dell’Aek Atene – tra le due tifoserie c’è uno storico gemellaggio – e dopo l’espulsione di Stankovic a metà secondo tempo hanno trasformato due rigori (prima Harit, poi l’ex romanista Veretout) nel giro di 10 minuti, trovando il primo successo nella manifestazione continentale dopo i due pareggi pirotecnici contro l’Ajax (3-3) e contro il Brighton di De Zerbi (2-2). Prima sconfitta invece per un Aek che fino al match del Velodrome si era ben comportato, andando addirittura a vincere in Inghilterra all’esordio (2-3) e pareggiando 1-1 con i Lancieri all’Opap Arena. Un k.o. che in ogni caso non pregiudica la qualificazione, visto che in questo raggruppamento non c’è nessuna squadra che ha preso già il largo.

Gli uomini guidati dall’ex centrocampista di Lazio e Parma, Matias Almeyda, hanno 4 punti come il Brighton ed uno in meno del Marsiglia. Apparentemente staccato l’Ajax, fanalino di coda a quota 2 punti ed ancora a secco di vittorie.

Gattuso e i suoi sono reduci dal pareggio a reti bianche nello scontro diretto con il Lille in Ligue 1, risultato che impedisce alla squadra allenata dal tecnico italiano di trovare quella continuità necessaria per rientrare stabilmente nelle prime sei dopo l’inizio estremamente deludente. Nella Super League greca si è dovuto accontentare di un pareggio anche Almeyda, fermato in casa del modesto Kifisia (1-1). L’Aek ha così perso terreno nei confronti dei rivali del Panathinaikos, primi in classifica a +4 sui cugini.

Come vedere AEK Atene-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida tra AEK Atene e Marsiglia è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’OPAP Arena di Atene, in Grecia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere AEK Atene-Marsiglia anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

A Marsiglia la partita è girata quando l’Aek Atene è rimasto in inferiorità numerica, motivo per cui ci aspettiamo un match molto equilibrato, con i padroni di casa che tenteranno di far valere il fattore campo contro un Marsiglia ancora troppo discontinuo. Restando lontani dal risultato finale, immaginiamo una partita tirata e con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di AEK Atene-Marsiglia

AEK ATENE (4-3-1-2): Athanasiadis; Sidibe, Vida, Mitoglou, Mohammadi; Amrabat, Galanopoulos, Pineda; Mantalos; Zuber, Ponce.

MARSIGLIA (4-3-3): Blanco; Clauss, Mbemba, Balerdi, Renan Lodi; Kondogbia, Veretout, Rongier; Harit, Vitinha, Ndiaye.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1