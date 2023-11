I pronostici di domenica 5 novembre: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati minori.

Il big match di questa domenica di Serie A si gioca nel posticipo serale che mette di fronte Fiorentina e Juventus: il gioco offensivo di Italiano contro il pragmatismo di Allegri. Pronostico apertissimo, ma i bianconeri dovrebbero evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

In Premier League lo scoppiettante Liverpool di Klopp parte nettamente favorito sul campo del disastroso Luton Town, altra vittoria sulla carta semplice è quella nella Liga spagnola del Real Madrid sul Rayo Vallecano in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Pronostici altre partite

A proposito di gol, dovrebbero arrivare puntuali in Wolfsburg-Werder Brema e Heidenheim-Stoccarda di Bundesliga e Monaco-Brest e Nizza-Rennes di Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Fiorentina-Juventus, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Monza o pareggio (in Verona-Monza, Serie A, ore 12:30)

• Liverpool (in Luton Town-Liverpool, Premier League, ore 17:30)

• Roma (in Roma-Lecce, Serie A, ore 18:00)

• Real Madrid (in Real Madrid-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Luton Town-Liverpool, Premier League, ore 17:30

• Wolfsburg-Werder Brema, Bundesliga, ore 15:30

• Real Madrid-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Heidenheim-Stoccarda, Bundesliga, ore 17:30

• Villarreal-Bilbao, Liga, ore 18:30

• Nizza-Rennes, Ligue 1, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Cagliari-Genoa, Serie A, ore 15:00)