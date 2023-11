Fiorentina-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Juventus è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Inter e Milan sembrano ormai essersi rassegnate al fatto che, nella lotta scudetto, dovranno fare i conti anche con la Juventus. Rispetto a loro la squadra di Massimiliano Allegri ha il significativo “vantaggio” di non dover partecipare alle le competizioni europee e non stupisce che i bianconeri, dopo una partenza in sordina, abbiano gettato la maschera e alla decima giornata siano secondi, a -2 dall’Inter capolista.

Per una notte, una settimana fa, hanno pure riassaporato l’ebbrezza di stare davanti a tutti, sensazione che i tifosi della Signora non provavano da oltre tre anni. Contro il Verona, sabato scorso, la Juve è tornata sia a vincere – terzo successo consecutivo – che a convincere e se il punteggio alla fine è stato basso come al solito (1-0), è anche a causa dei due gol annullati a Kean. A togliere le castagne dal fuoco ad Allegri e ad evitare quella che sarebbe stata una vera e propria beffa c’ha pensato Cambiaso in pieno recupero. Ennesimo risultato positivo e soprattutto ennesimo clean sheet (quinto di fila) per una Juve che ha perso solamente in casa del Sassuolo.

Ora l’esame Fiorentina, in uno stadio da sempre ostile ai bianconeri, che in campionato non riescono più ad espugnarlo dal 2018: i viola, infatti, non rimangono per più gare interne senza sconfitte nel torneo dal periodo tra il 1983 e il 1992. Il pubblico del “Franchi” ritrova gli odiati ex Chiesa e Vlahovic ma la sfida con la Signora, molto sentita nel capoluogo toscano, è anche un’occasione per voltare pagina dopo le due sconfitte con Empoli e Lazio, che sono state un duro colpo per le ambizioni di quarto posto degli uomini di Vincenzo Italiano, ancora troppo discontinui.

Fiorentina-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Fiorentina è emergenza sull’out destro di difesa dopo gli infortuni occorsi a Kayode e Dodo e non è da escludere che Italiano decida di lanciare il giovane Comuzzo. Rischia il posto Milenkovic dopo alcune prestazioni sottotono, con Ranieri che è pronto a prendere il suo posto. Davanti solito ballottaggio tra Nzola e Beltran, con l’argentino favorito.

Sempre piena l’infermeria della Juventus, che a Firenze dovrà fare a meno di Weah e Danilo oltre agli infortunati Alex Sandro e De Sciglio e gli squalificati Fagioli e Pogba. Allegri potrebbe passare al 3-4-1-2 con Miretti alle spalle dei due ex di turno Chiesa e Vlahovic.

Come vedere Fiorentina-Juventus in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La Fiorentina è reduce dalla beffa dell’Olimpico, dove dopo una buona prestazione ha finito per incassare il gol decisivo a causa di una sciocchezza di Milenkovic, che ha provocato il rigore poi trasformato da Immobile in pieno recupero. Saranno con ogni probabilità i viola a tenere in mano il pallino del gioco, anche se la squadra di Italiano ha dimostrato di soffrire particolarmente le squadre che si difendono bene e che sanno colpire al momento giusto come quella di Allegri. Per questo vediamo la Juventus leggermente favorita in una partita da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Comuzzo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Miretti; Chiesa, Vlahovic.

La Fiorentina riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2