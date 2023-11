Formula Uno, GP del Brasile: tv, streaming e pronostico

Formula Uno, Gran Premio del Brasile, a Interlagos: l’ultima sprint della stagione se la prende Verstappen che parte davanti a tutti

Non conosce limiti, purtroppo per tutti gli altri, lo strapotere di Max Verstappen. Che dopo essersi preso la pole position venerdì sera ieri ha vinto l’ultima gara Sprint della stagione. Record su record per il pilota olandese della Red Bull, che non ha rivali perché la sua è praticamente una simbiosi tra pilota e macchina: un tutt’uno che non lascia scampo a nessuno.

Nel Gran Premio del Brasile in programma oggi partirà, al suo fianco, il ferrarista Leclerc (settimo Sainz) che ci proverà, senza dubbio. Ma sa già che sarà difficile se non impossibile riuscire nell’impresa di battere il campione del Mondo che ha vinto da un pezzo conquistando il suo terzo titolo di fila. Insomma, ci si gioca il podio, cercando di difendersi da quelli che saranno gli attacchi delle due Aston Martin di Stroll e di Alonso, che sono lì, in seconda fila, e che sognano di ritrovare quel ritmo che sembrava potesse accompagnare tutta la stagione. All’inizio sembrava proprio così, poi diversi problemi hanno costretto al cambio di strategia. E anche a delle continue delusioni. La Ferrari cercherà ovviamente di chiudere alle spalle della Red Bull almeno il Mondiale costruttori: adesso al secondo posto c’è la Mercedes, davanti di 24 punti. Non tanti. Ma ne servono oggi per cercare l’aggancio e il sorpasso, se possibile.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp del Brasile, sul circuito di Interlagos, è in programma oggi, domenica 5 novembre alle 18:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro, ma in differita, anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. In questo caso sarà possibile vederla dalle ore 21:30.

Condizioni meteo

Nessuna possibilità di pioggia. In Brasile si correrà sull’asciutto almeno stando alle previsioni meteo al momento.

Il pronostico

Potrebbe conquistare un altro podio, la Ferrari. Che vedendo quello che è stato possiamo tranquillamente affermare come sia l’obiettivo minimo della stagione delle Rosse. Sì, perché davanti non ci sono dubbi su chi si prenderà la sua ennesima vittoria della stagione. Max Verstappen, il cannibale, chiuderà di nuovo davanti a tutti.