Nizza-Rennes, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Nizza-Rennes è una partita dell’undicesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

La squadra rivelazione del campionato, guidata in panchina da Farioli, che vuole vincere contro il Rennes in casa e volare di nuovo al primo posto in classifica superando il Psg che per adesso è davanti a tutti. Obiettivo ben chiaro nella testa del Nizza, la formazione che ha stupito tutti in Ligue 1.

L’impegno però non è semplicissimo contro il Rennes: una squadra, quella ospite, che non ha iniziato bene questa stagione e che sta cercando con enorme fatica di risalire. La prossima settimana, i rossoneri che giocano in trasferta, hanno anche un importante impegno europeo quindi qualche pensiero verso quel match verrà probabilmente fatto, ed è anche per tale motivo che il Nizza, che letteralmente vola sulle ali dell’entusiasmo, è favorito. Ma non c’è solo questo, ovvio. C’è anche un grande lavoro di Farioli che ha la migliore difesa del campionato con solamente 4 reti subite fino ad oggi. Pochissime. E poi lì davanti riesce quasi sempre a trovare la giocata giusta, quella vincente, quella che permette di essere lì, insieme a quelle che sono considerate le big del campionato francese.

Sì, prima o poi un passo falso arriverà, è logico: nessuno può pensare oggettivamente che il Nizza le possa vincere tutte da qui alla fine della stagione o per meglio dire possa non perdere mai. Ma quel momento, a nostro avviso, ancora non è proprio arrivato.

Come vedere Nizza-Rennes in diretta tv e in streaming

Nizza-Rennes è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la sesta giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Ci sta, quindi, l’ennesima vittoria del Nizza in questa stagione magari confermando anche quella tenuta difensiva che fino a qui è stata mostrata. Non prenderle, giocando comunque un calcio propositivo, e poi azzannare il match nel momento migliore. Sì, anche stavolta la tattica di Farioli dovrebbe funzionare.

Le probabili formazioni di Nizza-Rennes

NIZZA (4-3-3): Bulka; Rosario, Todibo, Dante, Bard; Sanson, Ndayishimiye, Boudaoui; Boga, Moffi, Laborde.

RENNES (4-3-3): Mandanda; Assignon, Omari, Belocian, Truffert; Bourigeaud, Matic, Doue; Blas, Kalimuengo, Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0