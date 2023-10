I pronostici di martedì 31 ottobre: Coppa Italia, DFB Pokal e non solo

I pronostici di martedì 31 ottobre: in campo Coppa Italia, DFB Pokal e altre coppe nazionali in giro per il mondo.

Inizia oggi pomeriggio il terzo turno di Coppa Italia con tre partite in programma in cui le squadre di casa partono favorite per la vittoria: Cremonese-Cittadella, Salernitana-Sampdoria e Bologna-Verona.

I grigiorossi hanno una panchina più lunga e hanno già dimostrato in campionato di essere più forti, la Salernitana cerca la prima vittoria sotto la nuova gestione Inzaghi per ritrovare un po’ di entusiasmo. Difficile andare contro il Bologna di Thiago Motta, in gran forma nell’ultimo periodo e dotato di ricambi di maggiore qualità rispetto al Verona di Baroni.

Pronostici altre partite

A chi cerca gol il suggerimento è invece di guardare alla coppa nazionale di Germania, la DFB Pokal. Occhio in particolare a Stoccarda-Union Berlino, Arminia Bielefeld-Amburgo, St. Pauli-Schalke 04, Kaiserslauter-Colonia e al big match tra Wolfsburg e Lipsia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Wolfsburg-Lipsia, DFB Pokal, ore 18:00

Vincenti

• Cremonese (in Cremonese-Cittadella, Coppa Italia, ore 15:00)

• Salernitana (in Salernitana-Sampdoria, Coppa Italia, ore 18:00)

• Bologna (in Bologna-Verona, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Salernitana-Sampdoria, Coppa Italia, ore 18:00

• Stoccarda-Union Berlino, DFB Pokal, ore 18:00

• Arminia Bielefeld-Amburgo, DFB Pokal, ore 18:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• St. Pauli-Schalke 04, DFB Pokal, ore 18:00

• Kaiserslauter-Colonia, DFB Pokal, ore 18:00

• Alessandria-Atalanta U23, Serie C, ore 20:45

Il “clamoroso”

Borussia Moenchengladbach vincente e almeno un gol per squadra (in Borussia Moenchengladbach-Heidenheim, DFB Pokal, ore 20:45)