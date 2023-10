Borussia Monchengladbach-Heidenheim, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Borussia Monchengladbach-Heidenheim è una partita del secondo turno di Coppa di Germania e si gioca martedì alle 20:45: pronostici e formazioni.

La Coppa di Germania – oppure DFB Pokal, se volete – ripropone a distanza di soli tre giorni la sfida tra Borussia Monchengladbach e Heidenheim, due squadre che si sono appena affrontate in Bundesliga. Per gli ospiti questa partita rappresenta una sorta di rivincita, visto che sabato scorso sono tornati a mani vuote (2-1) a causa di una sfortunata autorete di Fohrenbach ad inizio ripresa.

Quella del Borussia Park è stata una una gara sostanzialmente equilibrata, in cui anche gli uomini di Frank Schmidt hanno si sono resi più volte pericolosi davanti alla porta di Nicolas. L’Heidenheim, tuttavia, continua a subire gol con eccessiva facilità: per la terza gara di fila ha incassato almeno due reti, nove quelle complessive nelle ultime tre giornate in cui spiccano ovviamente le cinque che gli ha rifilato l’Augsburg nello scontro diretto di dieci giorni fa. La neopromossa, com’era prevedibile, sta facendo fatica ma al momento c’è chi è messo peggio: in classifica, infatti, l’Heidenheim ha due punti in più del Bochum terzultimo e ad oggi sarebbe salvo senza neppure dover disputare il playout.

Non sta brillando neanche il Borussia Monchengladbach, che proprio grazie alla vittoria ai danni dell’Heidenheim ha potuto scalare qualche posizione.

La squadra di Gerardo Seoane nelle due partite precedenti aveva raccolto a malapena un punto contro Mainz e Colonia, le squadre che attualmente occupano gli ultimi due posti in classifica. Di questo passo non sarà facile migliorare l’anonimo decimo posto della scorsa stagione. La Coppa di Germania, intanto, potrebbe rappresentare un’occasione per tornare in Europa, nonché la possibilità di vincere un trofeo che manca dagli anni ’90.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Heidenheim in diretta tv e streaming

La gara tra Borussia Monchengladbach e Heidenheim, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

I due tecnici rimescoleranno sicuramente le carte rispetto alla gara di campionato ma con ogni probabilità sarà di nuovo il Borussia Monchengladbach, più motivato ad andare avanti in coppa, ad avere la meglio in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Heidenheim

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Olschowsky; Scally, Elvedi, Wober, Netz; Chiarodia, Weigel; Herrmann, Kramer, Hack; Cvancara.

HEIDENHEIM (4-3-3): Eicher; Busch, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Pick, Thomalla, Beck; Dinkci, Kleindienst, Pieringer.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1