Coppa di Germania, i pronostici sulle partite del 31 ottobre

Coppa di Germania, in programma la prima carrellata di partite di secondo turno: spicca la sfida tra Wolfsburg e Lipsia.

Nella settimana in cui a prendersi la scena sono le coppe nazionali, anche la cosiddetta DFB Pokal, vale a dire la Coppa di Germania, propone un vasto programma di partite, ben sedici, spalmate su due giorni. Tra queste spicca la sfida tra due ambiziosi club di Bundesliga come Wolfsburg e Lipsia, pronte ad affrontarsi in gara secca già nel secondo turno: chi vince approda al turno successivo, chi perde invece abbandona la competizione.

Non un sorteggio fortunatissimo per i detentori del trofeo: il Lipsia, che la scorsa primavera ha trionfato per il secondo anno di fila, sarà immediatamente chiamato a fare il colpaccio in casa dei biancoverdi di Niko Kovac. Tuttavia, il Wolfsburg, dopo un discreto avvio di stagione, ha perso 5 delle ultime 7 partite, allontanandosi dalle posizioni di vertice. Si prospetta un match potenzialmente divertente quello della Volkswagen Arena: ospiti favoriti in una gara che dovrebbe riservare almeno tre gol complessivi. L’altra partita da tenere d’occhio è quella tra il sorprendente Stoccarda e il disastroso Union Berlino: Bonucci e compagni hanno perso dieci partite consecutive tra le varie competizione e potrebbero approfittare della coppa per provare ad interrompere la striscia negativa. Fare risultato pieno in casa di una squadra che, nonostante la sconfitta di sabato con l’Hoffenheim, sta sbalordendo tutti non sarà affatto semplice: probabile che vadano a segno entrambe.

Le altre partite del secondo turno

La Coppa di Germania propone, a distanza di soli tre giorni, un’altra sfida tra l’Heidenheim e il Borussia Monchengladbach, che si sono appena affrontate in Bundesliga.

In campionato abbiamo assistito ad una gara equilibrata – decisiva un’autorete – ed anche in coppa è previsto equilibrio, con il Borussia Monchengladbach leggermente favorito. Per quanto riguarda gli altri match in programma, il Greuther Furth, squadra che milita in Zweite Liga, dovrebbe spuntarla sull’Homburg, mentre il Kaiserslautern ha qualche chance contro un Colonia in crisi. L’Amburgo non commetterà passi falsi contro l’Arminia Bielefeld, che dopo la doppia retrocessione oggi milita in terza serie. Favorito anche il St. Pauli: il club di Amburgo, secondo in Zweite Liga, è favorito sullo Schalke 04, già battuto lo scorso settembre in campionato.

Coppa di Germania: possibili vincenti

• Greuther Furth (in Homburg-Greuther Furth, ore 18:00)

• Lipsia (in Wolfsburg-Lipsia, ore 18:00)

• Kaiserslautern o pareggio (in Kaiserslautern-Colonia, ore 20:45)

• Amburgo (in Arminia Bielefeld-Amburgo, ore 20:45)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Stoccarda-Union Berlino, ore 18:00

• Borussia Monchengladbach-Heidenheim, ore 20:45

Coppa di Germania: le partite da almeno tre gol complessivi

• St. Pauli-Schalke 04, ore 18:00

• Wolfsburg-Lipsia, ore 18:00

• Unterhaching-Fortuna Dusseldorf, ore 20:45

• Arminia Bielefeld-Amburgo, ore 20:45