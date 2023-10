Taranto-Messina, Serie C: tv, formazioni, pronostici

Taranto-Messina è un recupero della terza giornata della della Serie C: dove vederla in tv, le probabili formazioni e il pronostico

Il Taranto ha un obiettivo ben chiaro in testa: vincere il recupero contro il Messina e superare la bellezza di due squadre in classifica e staccarne altre due. Con una vittoria la squadra pugliese andrebbe a piazzarsi al quarto posto, alle spalle del Benevento, e solamente a quattro lunghezze dalla Juve Stabia che guida il campionato. Tutto semplice? Non tanto.

Perché di punti ne ha bisogno anche il Messina, adesso di un pelo fuori la zona retrocessione dopo un avvio di stagione un poco così. I siciliani però domenica scorsa sono andati a Crotone e hanno pareggiato 3-3 con una prova di grandissimo carattere. Un segnale da non sottovalutare per il Taranto, che però in casa ha costruito fino al momento il proprio bottino. Imbattuti tra le mura amiche, con tre vittorie nelle 4 uscite interne di questa stagione e un solo pareggio contro l’Audace Cerignola nella classica giornata negativa che a tutti capita nel corso dell’annata. Sì, il Taranto è un rullo compressone e non ha nessuna intenzione di perdere il treno sul quale sta per salire. Come detto prima una vittoria proietterebbe i rossoblù nelle zone che davvero contano della classifica del campionato di Serie C.

Come vedere Taranto-Messina in diretta tv e in streaming

La sfida Taranto-Messina è in programma mercoledì 1 novembre alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Padroni di casa favoriti e anche non poco. Il Taranto può vincere la partita e portarsi a ridosso delle squadre di testa. Una vittoria ci sta, soprattutto per quanto detto del cammino interno dei pugliesi fino al momento. La sfida in ogni caso dovrebbe regalare tre reti complessive (almeno) e anche un gol per squadra. Sì, nonostante tutto il Messina davanti ha dimostrato di avere giocatori di categoria.

Le probabili formazioni di Taranto-Messina

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Riggio, Antonini Lui, Enrici; Mastromonaco, Fiorani, Calvano, Ferrara; Bufulco, Cianci, Kanoute.

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Lia, Paccardi, Polito, Ortisi; Giunta, Buffa, Scafetta; Cavallo, Luciani, Ragusa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1