Brindisi-Catania, Serie C: diretta tv, formazioni, pronostici

Tra Brindisi e Catania, impegnate nella giornata di mercoledì nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie C, ci sono solamente due punti di differenza in favore dei siciliani. Pochi, direte voi, ed è anche giusto. Ma sono due punti che fanno davvero la differenza in questo momento visto che i padroni di casa sono al diciottesimo posto, in piena zona playout, mentre gli ospiti occupano la tredicesima posizione quindi in questo momento assai tranquilli.

Tutto questo spiega la classifica cortissima del campionato di Serie C, almeno per quanto riguarda il girone meridionale. Un campionato che deve dire ancora tanto, se non tutto. Entrando nello specifico del match, ovviamente, il blasone e la rosa del Catania mettono la formazione ospite davanti al Brindisi. Certo, nello scorso weekend i siciliani hanno perso in casa contro l’Avellino facendo scattare la contestazione. Il cammino esterno comunque dei siciliano è buono: nelle ultime quattro trasferta è arrivata solamente una sconfitta contro la Juve Stabia (1-0) e poi ovviamente tre risultati utili. Insomma, lontani dalle mura amiche i fatti dicono che la squadra c’è. Non vince invece dal 21 settembre in casa il Brindisi, che nello scorso weekend ci ha rimesso le penne contro il Monopoli sprofondando in classifica.

Puntiamo, quindi, sula voglia ospite di prendersi una vittoria decisamente importante per il proprio cammino e per salvare anche la panchina di Tabbiani, a serio rischio con Silvio Baldini che a quanto pare è pronto al subentro. Un solo precedente negli ultimi anni tra le due squadre, inoltre: quello della fase scudetto della Serie D lo scorso anno. Vittoria del Catania, in trasferta.

Come vedere Brindisi-Catania in diretta tv e in streaming

La sfida Brindisi-Catania è in programma mercoledì 1 novembre alle 16:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non dovrebbe regalare chissà quale spettacolo questa partita anche perché la posta in palio è veramente alta e nessuno si può permettere un passo falso. Ecco perché la sfida dovrebbe essere molto tattica. Ma la vittoria ospite, in una gara da meno di 3 reti complessive, ci sta.

Le probabili formazioni di Brindisi-Catania

BRINDISI (4-4-2): Albertazzi; Valenti, Cappelletti, Bizzotto, Monti; Albertini, Cancelli, Petrucci, Vona; Ganz, Bunino.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Quaini, Curado, Mazzotta; Zammarini, Ladinetti, Rocca; Chirico, Dubickas, Bocic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1