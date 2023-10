Scommesse, “Allegri” a tempo scaduto: con 15 euro ne vince 9mila

Scommesse, il colpo al minuto 97 grazie anche al gol di Cambiaso nella sfida al Verona. Vinti 9mila euro in questo modo

Novemila euro con quindici euro di schedina. E non con 30 partite. Ma con pochi match, cercati, valutati, e che hanno dato l’esito sperato. Il weekend da poco concluso è stato clemente con uno scommettitore, non solo fortunato in questo caso ma anche bravo. Viste le partite che è riuscito a centrare.

La vincita – così come raccontato da Agimeg.it – è stata piazzata sulla piattaforma online 21.bet. Lo scommettitore era di Torino, e ha dovuto ringraziare Cambiaso che è riuscito proprio all’ultimo istante della gara di sabato tra la Juventus e il Verona ad abbattere il muro della formazione veneta. Sì, la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri era inserita in questa schedina che alla fine era di sette eventi. E l’affermazione dei bianconeri era l’evento meno quotato in tutta la giocata. Insomma, quel pizzico di fortuna che serve sempre in questi casi ed è anche giusto così.

Scommesse, ecco gli altri match

Insomma, sette partite mirate, una bella quota, quindici euro di investimento e vincita finale di 9.077 euro. Un colpo grosso quindi di quelli che aiutano eccome e che arrivano anche in un momento un po’ così per tutti. La bravura di questo scommettitore inoltre non è stata solamente data dai risultati che sono usciti in favore dei padroni di casa (c’erano quattro 1, tra i quali anche quello della Juventus), ma soprattutto c’erano la bellezza di tre segni X nella schedina.

Tre pareggi, due di Eredivisie e uno della Liga spagnola. Quello del Siviglia in questo caso per intenderci. Insomma un uomo che sa giocare e che è stato fortunato e che abbiamo la sensazione, vista la città di provenienza, che tifi Juventus. E Cambiaso con il gol al minuto 97 in una sfida assai difficile per i bianconeri per come si era messa gli ha regalato una grande, grandissima gioia. Insomma, tutti felici in questo caso. Ma chissà quante schedine prima di questa aveva perso oltre il minuto 90. Ma la fortuna prima o poi gira.