Gratta e vinci, un disastro annunciato: non sapeva della sua esistenza

Gratta e vinci, la storia di questa donna ha avuto un epilogo inaspettato. Questo è proprio quel che si dice dare un calcio alla fortuna.

La storia dei Gratta e vinci è piena di racconti che fanno accapponare la pelle. Gente che ha perso i propri biglietti vincenti, persone che credevano di aver vinto ma che non avevano capito bene, invece, la dinamica del gioco. E poi ci sono loro, quelli che hanno dato un calcio, nel vero senso della parola, alla fortuna.

Ogni anno sono tantissimi, in tutto il mondo, i premi che non vengono reclamati da nessuno. Relativi non solo ai grattini, ma anche alle varie Lotterie e ai giochi del Lotto. Non c’è da stupirsi che sia così: in tanti semplicemente dimenticano di aver giocato e non vengono mai a sapere, quindi, che la dea bendata si era recata a far loro visita. Altri, invece, controllano i propri biglietti e ricevute ma non si rendono conto di aver vinto. Tante volte, quindi, i tagliandi vincenti vengono inconsapevolmente buttati nella spazzatura. Per la gioia di chi, come in questo caso, fruga nell’immondizia delle ricevitorie in cerca di premi abbandonati a se stessi.

La donna australiana, protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi, è stata a tanto così dal dare un calcio alla fortuna. Qualche giorno fa si è recata, com’era spesso solita fare, in una ricevitoria per acquistare un Gratta e vinci. Ha optato per un biglietto della serie Instant Scratch-Its e ha iniziato a grattarlo poco dopo averlo comprato.

Gratta e vinci, ci è mancato poco

Lì per lì, come ha raccontato dopo alla stampa, ha pensato che quel tagliando costato 4 dollari fosse “un disastro”. Che non avesse neanche recuperato le monete spese per comprarlo. Una vera e propria disfatta, insomma.

Le cose, però, non stavano esattamente in quel modo. “Ho dato un’ultima occhiata per vedere se avevo vinto qualcosa – ha detto la donna della Gold Coast – Non pensavo di aver vinto nulla perché inizialmente pensavo che i numeri non corrispondessero. Ero molto, molto vicina a buttarlo via”. Poi, invece, ad una più attenta disamina, si è resa conto che quel grattino non era affatto disastroso. Che sotto quella patina argentata si nascondeva, invece, una cifra del tutto considerevole: 50mila dollari.

Sarebbe stato un vero peccato se lo avesse gettato nella spazzatura, nella convinzione che non ci fosse alcun premio dentro. La sua storia ci ricorda, quindi, quanto sia importante che i giocatori scarichino sui propri smartphone le applicazioni che permettono di scannerizzare i codici a barre e di verificare se i biglietti siano vincenti o meno. Se la donna avesse saputo della loro esistenza, probabilmente non avrebbe rischiato così grosso.