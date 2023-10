West Ham-Arsenal è un match valido per il quarto turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:30: statistiche, probabili formazioni e pronostici.

Siamo solo al quarto turno della League Cup, la Coppa di Lega inglese, ma la competizione regala già alcuni match interessanti, come il derby londinese tra West Ham e Arsenal.

I Gunners al momento hanno altro per la testa ma certamente non snobberanno una coppa che non riescono a sollevare dalla stagione 1992-93, parliamo di oltre trent’anni fa. La squadra di Mikel Arteta si appresta a sfidare gli Hammers tre giorni dopo la goleada rifilata al malcapitato Sheffield United: severissima la lezione inflitta domenica scorsa alle Blades, strapazzate 5-0 all’Emirates Stadium. No Gabriel Jesus? No problem: a fare le veci del centravanti brasiliano, che si è nuovamente fatto male nella gara di Champions League con il Siviglia, c’ha pensato Nketiah. Il prodotto delle giovanili tre giorni fa ha messo a segno la sua prima tripletta in Premier League, dimostrando di essere una validissima alternativa all’ex Manchester City. L’Arsenal è l’unica squadra ancora imbattuta in campionato insieme ai cugini del Tottenham, primi in classifica a quota 24 punti, due in più rispetto ai Gunners secondi.

Arteta e i suoi uomini tenteranno di approfittare del momento particolarmente complicato che sta attraversando il West Ham, reduce da ben tre sconfitte di fila.

L’ultima vittoria degli Hammers risale a circa un mese fa, quando in Europa League ebbe la meglio sul Friburgo. Da quella partita la squadra guidata da David Moyes ha pareggiato 2-2 con il Newcastle e perso con Aston Villa (4-1), Olympiacos (2-1) ed Everton (0-1). La sconfitta di sabato scorso con i Toffees ha fatto suonare il cosiddetto campanello d’allarme, anche perché il West Ham ora è scivolato al nono posto in classifica.

Come vedere West Ham-Arsenal in diretta tv e streaming

La sfida tra West Ham e Arsenal, valida per il quarto turno della League Cup, è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Pur dando spazio a molte riserve, Arteta dovrebbe schierare un undici competitivo, capace di imporsi al London Stadium contro un West Ham in difficoltà ed imbottito di seconde linee. Una vittoria dei Gunners è probabile.

Le probabili formazioni di West Ham-Arsenal

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Kehrer, Ogbonna, Mavropanos, Emerson Palmieri; Soucek, Ward-Prowse; Cornet, Fornals, Benrahma; Ings.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Tomiyasu, Gabriel, Kiwior; Vieira, Jorginho, Havertz; Nelson, Nketiah, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3