Arsenal-Sheffield United, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Sheffield United è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Si chiude una settimana impegnativa per l’Arsenal, che dopo il pari riacciuffato in extremis a Stamford Bridge nel derby con il Chelsea – nell’ultimo quarto d’ora prima Rice e poi Trossard hanno annullato il doppio svantaggio e consentito ai Gunners di evitare la prima sconfitta in campionato – sono andati a vincere in casa del Siviglia (1-2) nella terza giornata di Premier League, tornando in testa al girone e dimenticando l’inaspettata battuta d’arresto con il Lens di venti giorni prima.

Un’altra partita di grande sofferenza, coi londinesi che hanno rischiato a loro volta di subire una rimonta nel secondo tempo: sono calati d’intensità e contestualmente gli andalusi hanno ripreso vigore dopo aver accorciato le distanze con Gudelj. La qualificazione non è ancora in cassaforte ma gli uomini di Mikel Arteta sono sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo anche con qualche turno d’anticipo. Il tempo per tirare il fiato, però, non c’è: l’Arsenal sarà di nuovo in campo nel sabato di Premier League contro lo Sheffield United. Una gara sulla carta abbordabile, visto che Odegaard e compagni affronteranno quella che finora è la peggior squadra del torneo, inchiodata all’ultimo posto in classifica e con un solo punto conquistato in nove giornate.

L’Arsenal invece è scivolato al secondo posto dopo il pareggio con il Chelsea, con i cugini del Tottenham che ne hanno approfittato per andare a +2 e prendersi la vetta.

Per quanto riguarda le Blades, proseguono senza sosta gli impegni proibitivi: sabato scorso per più di 70 minuti hanno tenuto testa al Manchester United a Bramall Lane, per poi incassare la rete decisiva a 10 minuti dalla fine. Sono cinque adesso le sconfitte di fila per gli uomini di Paul Heckingbottom, striscia negativa in cui hanno sempre subito almeno due gol. La situazione comincia a diventare davvero complicata.

Come vedere Arsenal-Sheffield United in diretta tv e in streaming

Arsenal-Sheffield United è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nonostante la probabile assenza di Gabriel Jesus – l’attaccante brasiliano si è fatto male a Siviglia – l’Arsenal non dovrebbe commettere passi falsi contro uno Sheffield United finora disastroso e pure alle prese con problemi di infortuni in difesa. Probabile un successo rotondo dei Gunners, che segneranno verosimilmente dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Arsenal-Sheffield United

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Nketiah, Martinelli.

SHEFFIELD UNITED (4-4-2): Foderingham; Bogle, Trusty, Robinson, Thomas; McAtee, Souza, Norwood, Hamer; Archer, Brewster.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0