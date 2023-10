Wolverhampton-Newcastle, Premier League: formazioni, pronostici

Wolverhampton-Newcastle è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

In settimana il Newcastle ha incassato la sua prima sconfitta in Champions League. Contro il Borussia Dortmund i bianconeri non sono stati in grado di dare continuità alla roboante vittoria di tre settimane prima con il Psg, sciupando una grande occasione. I tedeschi sono usciti indenni dalla temibile trasferta di St. James’ Park grazie ad una rete di Nmecha (0-1).

Mercoledì scorso si è dunque conclusa la lunga striscia positiva dei Magpies, che durava dal 2 settembre: dalla sconfitta con il Brighton gli uomini Eddie Howe avevano inanellato ben otto risultati utili (6 vittorie e 2 pareggi). Il passo falso con il Borussia ha smorzato l’entusiasmo per il 4-0 rifilato sabato al Crystal Palace, quarto clean sheet nelle ultime quattro giornate di Premier League. Il Newcastle, per ora sesto a -4 dalla zona Champions League, vanta adesso l’attacco più prolifico del torneo con 24 gol realizzati in nove partite (otto dei quali, però, segnati nella sfida con lo Sheffield United, annichilito 8-0). Howe vuole voltare subito pagina dopo la delusione di coppa ma non sarà semplice portare via i tre punti da uno stadio tradizionalmente ostico come il Molineux di Wolverhampton.

Newcastle, si ferma anche Isak

I Wolves stanno dimostrando di poter raggiungere l’obiettivo salvezza senza troppi patemi, come confermano del resto gli ultimi risultati.

Una settimana fa il tecnico nero-oro Gary O’Neil si è preso una bella rivincita sulla sua ex squadra, il Bournemouth, che in estate non gli aveva rinnovato il contratto nonostante avesse permesso alle Cherries di mantenere la categoria. Il suo Wolverhampton si è aggiudicato un importante scontro diretto – decisivo il gol di Kalajdzic a due minuti dalla fine – ed allungato così la striscia positiva (l’ultima sconfitta risale a più di un mese fa). O’Neil contro il Newcastle ritrova Lemina e Semedo, squalificati nell’ultimo turno, mentre il suo collega Howe dovrà fare i conti con numerose assenze: Tonali sta per essere squalificato per 10 mesi per il caso scommesse – Howe ha deciso comunque di convocarlo in attesa della sentenza – ma in coppa si è fatto male pure Isak.

Come vedere Wolverhampton-Newcastle in diretta tv e in streaming

Wolverhampton-Newcastle è in programma sabato alle 18:30.

Il pronostico

Il Wolverhampton dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta contro un Newcastle reduce dal doppio impegno ed alle prese con diverse assenze. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Newcastle

WOLVERHAMPTON (3-4-3): José Sa; Kilman, Dawson, Toti; Semedo, Traoré, Lemina, Ait-Nouri; Neto, Cunha, Hwang.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Burn; Joelinton, Bruno Guimaraes, Longstaff; Almiron, Wilson, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1