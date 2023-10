Como-Catanzaro, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Como-Catanzaro è una partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il Catanzaro di Vivarini, neo promosso dopo aver dominato il campionato di Serie C, è la squadra rivelazione fino al momento. Ventuno punti in classifica, due in meno del Parma capolista, e secondo posto solitario in campionato. Insomma, un avvio di stagione clamoroso per i calabresi che arrivano al match di Como forti di tre vittorie di fila.

In generale, dopo la sconfitta in casa contro il Parma, i giallorossi hanno piazzato un filotto di cinque risultati utili e non sembrano avere nessuna intenzione di fermarsi. L’obiettivo principale è quello di andare a prendersi velocemente, ormai, la salvezza (servono come al solito 40 punti o poco più) e poi chissà, magari pensare ad altro. Se questa squadra riuscirà a mantenere i piedi per terra allora si potrebbe davvero aprire degli scenari impensabili fino al momento. Dall’altro lato invece c’è un Como che non sta attraverso un buon momento. La formazione allenata da Moreno Longo nelle ultime due uscite ha collezionato altrettante sconfitte. Troppa discontinuità per i lombardi che devono stare attenti ad un Catanzaro che lontano dalle mura amiche ha dimostrato spesso di avere le qualità per colpire. Cosa successa ad esempio anche a Genova contro la Sampdoria, forse la vittoria più bella in questo avvio di stagione.

Una gara quella in riva al lago che dovrebbe sicuramente regalare una rete per squadra. Ma per il pronostico andiamo in fondo a questo articolo.

Come vedere Como-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Como-Catanzaro è in programma sabato 28 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Como-Catanzaro

Sì, una rete per squadra quasi sicuramente. E poi la sensazione che il Catanzaro possa piazzare il colpo esterno rimanendo, nella “peggiore” delle ipotesi, al secondo posto in classifica. Occhio quindi a questa possibilità, anche se la cosa che ci sentiamo di dare quasi per certa è che anche il Como all’interno i novanta minuti possa riuscire ad esultare.

Le probabili formazioni

COMO (3-5-1-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Cassandro, Bellemo, Abildgaard, Baselli, Iannouo; Verdi, Cutrone.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Kayseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnic; Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2