Chelsea-Brentford, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Brentford è una partita valida per la decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

La partita con l’Arsenal ha lasciato un pizzico di rammarico in casa Chelsea. Certo, un punto con i Gunners, che in questo momento sono a nove lunghezze di distanza dai Blues, non è da buttare. Ma il match, a sei minuti dalla fine, la squadra di Mauricio Pochettino ce l’aveva in pugno prima di subire il gol del definitivo 2-2 da parte dell’ex Brighton Trossard.

Una vittoria nel derby londinese avrebbe dato uno slancio importante, quasi vitale per un club che, nonostante l’ennesimo mercato faraonico in estate, ha iniziato malissimo la stagione. Nelle ultime settimane, tuttavia, il Chelsea ha dato qualche segnale di ripresa e la buona prestazione offerta nella stracittadina non ha fatto altro che attestare i piccoli progressi, soprattutto in fase realizzativa. Contro l’Arsenal è arrivato il quarto risultato utile di fila, che contribuisce anche a muovere la classifica, anche se il quarto posto al momento è distante otto punti. Blues dunque ancora molto lontani dall’uscita dal tunnel e l’altro derby londinese con il Brentford ci dirà di più circa il loro stato di salute. Le Bees, ultimamente, rappresentano una sorta di “bestia nera” per il Chelsea, che non è mai riuscito ad avere la meglio nelle ultime tre sfide di campionato (2 sconfitte e un pareggio).

Il Brentford, infatti, ha sempre portato via i tre punti nelle ultime due trasferte a Stamford Bridge: clamorosa quella dell’aprile 2022, quando i biancorossi vinsero 4-1.

Quest’anno la squadra di Thomas Frank sembra riscontrare maggiori difficoltà rispetto alle ultime stagioni e sabato scorso ha interrotto un lungo digiuno di vittorie, travolgendo il neopromosso Burnley (3-0), match in cui ha tenuto la porta inviolata per la prima volta da agosto. Frank ritrova l’ex bolognese Hickey, che ha saltato l’ultimo turno per squalifica, ma deve fare a meno di Shade, Lewis-Potter, Dasilva ed Henry. Nel Chelsea dovrebbe iniziare dal 1′ il ristabilito James, nessuna novità invece in attacco.

Come vedere Chelsea-Brentford in diretta tv e in streaming

Chelsea-Brentford è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Chelsea ha ritrovato gol e fiducia nelle ultime partite e la striscia positiva verosimilmente continuerà anche nel derby con il Brentford, meno temibile rispetto alla scorsa stagione. Blues favoriti in una gara da almeno due gol complessivi. Occhio ai cartellini gialli: la squadra di Pochettino è seconda nella classifica delle più “cattive”.

Le probabili formazioni di Chelsea-Brentford

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Thiago Silva, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Palmer, Gallagher, Mudryk; Sterling.

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Roerslev, Collins, Pinnock, Hickey; Onyeka, Norgaard, Jensen; Mbeumo, Maupay, Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1