Lecce-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Torino è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Le due sconfitte, nettissime, contro Juventus e Inter hanno confermato ancora una volta le difficoltà del Torino contro le big. I granata si sono arresi fin troppo facilmente a bianconeri e nerazzurri (2-0 e 0-3) e continuano, di fatto, a rimandare quel salto di qualità che potrebbe consentire alla squadra di Ivan Juric di lottare per un posto in Europa.

Ed invece Rodriguez e compagni si ritrovano, dopo nove giornate, poco sopra la zona rossa, a +3 dall’Udinese terzultima. Dal pareggio interno con la Roma il Torino ha raccolto a malapena un punto, pareggiando 0-0 con il Verona. Ma l’aspetto più preoccupante è quello legato ai numeri offensivi: i granata hanno praticamente smesso di segnare e l’ultimo gol realizzato risale proprio alla sfida con i giallorossi di Mourinho dello scorso settembre. Più datato ancora l’ultimo successo: bisogna tornare indietro di un mese e mezzo, alla partita dell’Arechi con la Salernitana (0-3). Meno solida pure la difesa, con gli uomini di Juric che ora dovranno far fronte pure all’assenza pesante di Schuurs: l’olandese si è rotto i legamenti ed ha terminato anzitempo la stagione. Sta decisamente meglio il Lecce di Roberto D’Aversa, che ha 4 punti in più in classifica grazie alla partenza sensazionale: i salentini non saranno più quelli delle prime settimane di campionato ma continuano a dare l’impressione di essere squadra che può tranquillamente ambire ad una salvezza senza patemi. I giallorossi non vincono da più di un mese ma sono riusciti a muovere la classifica dopo la doppia sconfitta con Napoli e Juve, pareggiando 1-1 con il Sassuolo e Udinese.

Lecce-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Tanti dubbi da sciogliere per D’Aversa, che potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo. In ballottaggio Rafia e Oudin, con l’ex Pescara leggermente favorito, mentre in attacco si contendono una maglia Almqvist e Strefezza.

Problemi in difesa per Juric: Buongiorno prenderà il posto dello sfortunato Schuurs, mentre a destra potrebbe nuovamente essere adattato Tameze, nonostante l’ex Verona non stia benissimo. Davanti il tecnico croato darà verosimilmente una chance a Pellegri, viste le condizioni non ancora ottimali di Zapata, che partirà dalla panchina.

Come vedere Lecce-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lecce e Torino, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Si affrontano due squadre che nelle ultime settimane hanno segnato con il contagocce. Ci attendiamo una reazione da parte del Torino, che dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta dopo le brutte prestazioni con Juventus e Inter ma difficilmente al “Via del Mare” si vedranno molti gol: le reti complessive saranno con ogni probabilità meno di tre.

Le probabili formazioni di Lecce-Torino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic, Sanabria; Pellegri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1