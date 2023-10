Sassuolo-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Bologna è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Con Thiago Motta al timone il Bologna sembra aver colmato il gap nei confronti dei cugini del Sassuolo, alle prese con i troppi alti e bassi come nello scorso campionato. I rossoblù hanno qualcosa in più rispetto ai neroverdi e tra queste c’è sicuramente la maggiore continuità di rendimento. E non è un caso che i felsinei abbiano 4 punti in più in classifica.

Il Bologna dopo nove giornate è ottavo, stabile nella parte sinistra della graduatoria, subito dietro alle big e addirittura a -3 dalla zona Champions League. Inoltre è la squadra che ha perso meno partite – solamente una, quella all’esordio con il Milan – insieme a Juventus e Inter. Gli uomini di Motta sono in serie positiva da ben otto giornate: nel caso in cui dovessero evitare la sconfitta al Mapei Stadium eguaglierebbero la striscia fatta registrare tra il 2008 e il 2009 dal Bologna della prima era Mihajlovic. Per poter continuare a coltivare il sogno europeo però bisognerà cominciare a vincere anche in trasferta: i rossoblù non l’hanno ancora fatto, lontano dal proprio pubblico sono imbattuti, hanno subito solo tre gol, ma hanno raccolto esclusivamente pareggi (4 su 4). Difficilmente spiegabile invece il calo del Sassuolo dopo le due vittorie contro Juventus e Inter. Da allora la squadra di Alessio Dionisi ha ottenuto a malapena un punticino nella trasferta di Lecce, perdendo senza segnare le due sfide casalinghe con Monza (0-1) e Lazio (0-2).

Sassuolo-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Dionisi senza Viti e Matheus Henrique, entrambi indisponibili. A centrocampo fiducia a Racic mentre in difesa è attesa qualche novità dopo la prestazione disastrosa contro la Lazio: Erlic, ad esempio, potrebbe prendere il posto di Tressoldi. Si rivedrà anche Vina a sinistra.

Dall’altro lato, Motta sembra orientato a confermare la squadra che ha battuto il Frosinone domenica scorsa. Soliti problemi in difesa per il tecnico italo-brasiliano, che dietro ha gli uomini contati alla luce delle assenze di Soumaoro, Posch e Lucumì.

Come vedere Sassuolo-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sassuolo e Bologna, in programma sabato alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Sassuolo, che al Mapei Stadium non riesce ad avere la meglio sul Bologna dal 2019, si conferma una squadra imprevedibile, capace di alternare grandi prestazioni ad altre inspiegabilmente insufficienti. Diamo perciò fiducia al Bologna, che in questo momento sta sicuramente meglio degli uomini di Dionisi e che molto probabilmente riuscirà ad evitare la sconfitta a Reggio Emilia. Probabile che entrambe trovino la via del gol, com’è avvenuto in otto degli ultimi dieci precedenti.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2