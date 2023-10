Heidenheim-Augsburg, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Heidenheim-Augsburg è una partita valida per l’ottava giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Non ha dovuto aspettare molto, l’Heidenheim, per festeggiare la sua seconda vittoria in Bundesliga dopo il primo storico successo ottenuto ai danni del Werder Brema (4-2) un mese fa.

La squadra di Frank Schmidt, che la prima volta nella sua storia prende parte al massimo campionato tedesco, si è imposta anche sull’Union Berlino, battuto 1-0 grazie ad una rete del centrocampista Beste. Due vittorie in sette partite non sono assolutamente da buttare per un club debuttante, che aveva iniziato la stagione con una doppia sconfitta tra Wolfsburg e Hoffenheim. Ora c’è da migliorare il rendimento in trasferta, visto che finora l’Heidenheim fuori casa è riuscito ad evitare la sconfitta solamente al Signal Iduna Park con il Borussia Dortmund. Prima che la Bundesliga si fermasse per la sosta il club del Baden-Wurttenberg era tornato con i piedi sulla terra, perdendo nettamente (2-0) a Francoforte contro l’Eintracht. I sette punti in sette partite dimostrano ad ogni modo che la salvezza è una missione alla portata, contrariamente a quanto si pensava lo scorso agosto.

L’Heidenheim tenterà di far valere il fattore campo anche nello scontro con l’Augsburg, altra squadra che come negli anni passati lotterà per non retrocedere.

I baveresi hanno due punti in meno degli uomini di Schmidt e se il campionato terminasse oggi si ritroverebbero un punto sopra la zona playout. L’unica vittoria è arrivata contro il Mainz fanalino di coda ma non è bastata per salvare la panchina di Enrico Maassen, rimosso dall’incarico dopo la sconfitta di due settimane fa con il Darmstadt. Lo sostituirà il danese Jesse Thorup, ex allenatore del Copenaghen: subito una sfida cruciale per il nuovo tecnico, che dovrà probabilmente fare a meno di un titolare come lo svizzero Mbabu.

Come vedere Heidenheim-Augsburg in diretta tv e streaming

Heidenheim-Augsburg è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Augsburg ha appena cambiato guida tecnica. Il nuovo allenatore, in carica da pochi giorni, potrebbe aver bisogno di un po’ di tempo per risolvere i problemi che affliggono il club bavarese. Motivo per cui vediamo leggermente favorito l’Heidenheim, che si è aggiudicato gli ultimi due match casalinghi.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Augsburg

HEIDENHEIM (4-2-3-1): Müller; Traoré, Mainka, Siersleben, Föhrenbach; Maloney, Theuerkauf; Dinkçi, Pieringer, Beste; Kleindienst.

AUGSBURG (4-4-2): Dahmen; Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago; Vargas, Rexhbecaj, Engels, Demirovic; Michel, Tietz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1