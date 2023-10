Colonia-Borussia Monchengladbach, Bundesliga: formazioni, pronostici

Colonia-Borussia Monchengladbach è una partita valida per l’ottava giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

Sebbene nella nota regione tedesca i club che competono ad alti livelli non siano affatto pochi, il derby della Renania per eccellenza è quello tra Colonia e Borussia Monchengladbach, accomunate da un’antichissima rivalità. E non solo perché rispetto ad altre – Fortuna Dusseldorf, Duisburg e Bayer Leverkusen – hanno una bacheca più ricca.

Entrambe, tuttavia, non se la passano un granché bene. Il Colonia ha iniziato male la sua stagione e dopo sette giornate giace all’ultimo posto in classifica. Sei sconfitte e un pareggio per gli uomini di Steffen Baumgart, che perdono ininterrottamente da 4 gare di fila. Quella dei Billy Goats non è la difesa più battuta della Bundesliga ma l’attacco segna con il contagocce: soltanto quattro gol finora per una squadra che la scorsa estate non ha speso quasi nulla nella sessione estiva di calciomercato. Prima della sosta ad impartire una severa lezione ai biancorossi era stato il Bayer Leverkusen (0-3), in un altro derby molto sentito dalle rispettive tifoserie. Una settimana prima, invece, il Colonia si era arreso quasi senza opporre resistenza (0-2) al sorprendente Stoccarda di quest’inizio di campionato.

La situazione è meno critica in casa ‘Gladbach, anche se rispetto agli storici rivali i Fohlen qualche punto in più l’hanno racimolato.

Dalla squadra guidata dall’ex tecnico del Leverkusen Gerardo Seoane ci si aspettava però un inizio più convincente: per ora il Borussia deve invece accontentarsi di un anonimo 12esimo posto, decisamente più vicino alla zona retrocessione che a quella Europa. Fanno ad ogni modo ben sperare i 4punti raccolti nelle ultime due partite contro due dirette concorrenti come Bochum (1-3) e Mainz, riacciuffato all’ultimo respiro da una rete di Scally. Sarà, questo, un derby caratterizzato dalle assenze, sia da una parte che dall’altra. Seoane dovrà fare a meno di Borges Sanches, Lainer, Omlin, Wolf, Jantschke e Kramer. Baumgart invece deve rinunciare a Christensen, Katterbach, Thielmann e Uth.

Come vedere Colonia-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Colonia-Borussia Monchengladbach è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Entrambe sono alle prese con numerosi problemi ma, tra le due, è il Borussia che sembra stare meglio. E verosimilmente i Fohlen riusciranno ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Colonia-Borussia Monchengladbach

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Paqarada; Huseinbašić, Martel; Carstensen, Kainz, Ljubičić; Selke.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Nicolas; Elvedi, Itakura, Wöber; Honorat, Reitz, Weigl, Neuhaus, Netz; Pléa, Čvančara.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1