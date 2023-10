Aston Villa-West Ham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Aston Villa-West Ham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Due squadre che hanno un obiettivo in comune: indossare i panni dei “guastafeste”. Aston Villa e West Ham ormai da un po’ di tempo studiano da big: i Villans hanno appena riconquistato l’Europa, per ora si tratta “solo” della Conference League ma non ci stupiremmo se molto presto dovessero riuscire ad alzare la famigerata asticella, forse già in questa stagione, dopo aver arruolato ad uno dei tecnici più apprezzati come Unai Emery.

Gli Hammers, invece, l’Europa la frequentano da un paio d’anni e lo scorso giugno si sono aggiudicati proprio la Conference League, battendo in finale la Fiorentina e tornando ad alzare un trofeo internazionale dopo decenni. Certo, nella passata stagione non hanno fatto bene in campionato, arrivando nella parte destra della classifica, ma il trionfo in Conference ha fatto passare tutto in secondo piano. Stavolta quella del West Ham non è stata una falsa partenza: nonostante il rendimento altalenante (4 vittorie, 2 sconfitte ed altrettanti pareggi) gli uomini di David Moyes sono momentaneamente settimi, a due punti dall’Aston Villa quinto. Nell’ultima giornata hanno fermato il Newcastle (2-2), allungando la striscia positiva che va avanti da quattro partite.

Non perdono da tre gare invece i Villans: dopo le due vittorie con Brighton e Zrinjski Mostar è arrivato un pareggio con il Wolverhampton (1-1).

La squadra di Emery sta facendo i conti con gli “effetti collaterali” del doppio impegno ed è normale che qualche punto per strada prima o poi lo perda con un calendario così fitto. Il tecnico spagnolo non recupera né Ramsey né Moreno, mentre Zaniolo partirà titolare nonostante sia stato coinvolto nello scandalo scommesse. Non deve far fronte a defezioni importanti Moyes: le uniche assenze nel West Ham sono quelle di Johnson e Cresswell.

Come vedere Aston Villa-West Ham in diretta tv e in streaming

Aston Villa-West Ham è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Aston Villa in casa è una sentenza: davanti al proprio pubblico vince interrottamente da 10 gare di fila. Per il West Ham non sarà un pomeriggio facile.

Le probabili formazioni di Aston Villa-West Ham

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Kamara, Zaniolo; Diaby, Watkins.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Soucek, Alvarez; Bowen, Ward-Prowse, Paqueta; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1