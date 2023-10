Wolverhampton-Aston Villa, Premier League: formazioni, pronostici

Wolverhampton-Aston Villa è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Il Wolverhampton l’ha fatta grossa. Una settimana fa i nero-oro di Gary O’Neil hanno inflitto la prima sconfitta stagionale (nei 90 minuti) al Manchester City, in vetta alla classifica ed ancora a punteggio pieno dopo le prima sette giornate di campionato. La rete che ha castigato la corazzata di Pep Guardiola (2-1) porta la firma dell’attaccante sudcoreano Hwang, lesto ad approfittare di un assist del brasiliano Cunha.

Fino ad allora i Wolves avevano battuto solamente l’Everton a Goodison Park, collezionando un pareggio e ben quattro sconfitte. E, soltanto pochi giorni prima, era arrivata l’eliminazione dalla League Cup per mezzo di una squadra di Championship (la cadetteria inglese) come l’Ipswich Town (3-2). Insomma, la sorprendente affermazione contro il City campione di tutto potrebbe generare quella “scossa” emotiva di cui il Wolverhampton, club che in teoria avrebbe tutte le carte in regola per frequentare la parte sinistra della classifica, ha un gran bisogno dopo un’estate turbolenta. La stagione dei Wolves, infatti, è iniziata con la rottura tra la dirigenza e l’ex allenatore Lopetegui, probabilmente insoddisfatto di un mercato caratterizzato più da cessioni eccellenti che da acquisti.

Tre vittorie di fila per i Villans (in campionato)

Nel secondo match casalingo consecutivo il Wolverhampton cercherà di fare lo sgambetto anche all’Aston Villa di Unai Emery, che potrebbe scontare le fatiche di coppa.

I Villans, tornati in Europa dopo tanti anni, sono impegnati in Conference League e giovedì è arrivata la prima vittoria nella competizione ai danni dei bosniaci dello Zrinjski Mostar, battuto 1-0 al Villa Park ma solamente in pieno recupero grazie ad una rete di McGinn. Non una prestazione scintillante quella del club di Birmingham, che aveva dato probabilmente il meglio qualche giorno prima nel match di campionato con il Brighton, strapazzato 6-1. Con una vittoria l’Aston Villa potrebbe fare un balzo importante in classifica: per ora è quinto a quota 15 punti, posizione che condivide proprio con il Brighton di De Zerbi.

Come vedere Wolverhampton-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Wolverhampton-Aston Villa, in programma domenica alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Un po’ di dati per cominciare: l’Aston Villa non batte il Wolverhampton da dicembre 2020 ed i Wolves sono una vera e propria bestia nera per il tecnico Emery, che non è mai riuscito ad avere la meglio contro di loro neppure nella sua precedente esperienza da allenatore dell’Arsenal. Potremmo dunque assistere ad una partita più equilibrata del previsto, con i padroni di casa che sfrutteranno lo slancio per il successo con il City: non è da escludere che riescano ad evitare la sconfitta anche stavolta.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Aston Villa

WOLVERHAMPTON (3-4-3): José Sa; Kilman, Toti, Dawson; Semedo, Gomes, Lemina, Ait-Nouri; Neto, Cunha, Hwang.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Douglas Luiz; McGinn, Diaby, Zaniolo; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1