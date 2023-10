Halloween di fuoco, Bouchard al tappeto: la regina di cuori batte Catwoman

Halloween, sfida a colpi di pizzo e trasparenze: una regina di cuori supersexy ha battuto la Bouchard in versione Catwoman.

Che piaccia o meno, la festa di Halloween ha ormai abbondantemente valicato i confini degli Stati Uniti. La si celebra in ogni dove e in qualunque maniera, a riprova di quanto piaccia il fatto che esista, oltre al Carnevale, una ricorrenza che permette di fare baldoria in costume.

Una moda che ha contagiato tutti, vip inclusi, come si evince chiaramente dai social network. Molti di loro hanno partecipato a party e parate a tema già nel fine settimana, facendo sfoggio di splendidi costumi da brivido in occasione della festa più paurosa che ci sia. Chi proprio sembra essersela spassata è Eugenie Bouchard, che in attesa di iniziare una nuova avventura nel mondo del pickleball sta trascorrendo qualche giorno nella sua Montreal.

Ed è stato proprio lì, su un rooftop con vista sulla città in cui è nata e cresciuta, che ha lasciato tutti di stucco con una mise che non esiteremmo a definire pazzesca. La tennista canadese si è travestita da Catwoman e ha indossato, per l’occasione, un completo tutto in pizzo composto da top e collant ricamati. Con reggiseno e slip, dettaglio di non poco conto, in bella vista nelle sue foto spaventosamente sexy. Che hanno riscosso, manco a dirlo, migliaia e migliaia di like entusiasti.

Bouchard-Ghenea, sfida a colpi di pizzo e trasparenze in occasione di Halloween

Peccato solo che qualcun altro, poco dopo, le abbia portato via lo scettro di creatura più sensuale di questo Halloween 2023. Qualcuno che ha osato, se possibile, ancor più di quanto non abbia fatto la bella Eugenie.

Parliamo di Madalina Ghenea, che fino a qualche settimana fa era, tra le altre cose, la fidanzata del tennista bulgaro Grigor Dimitrov. La splendida attrice di origini rumene, così come la Bouchard, ha partecipato ad un party a tema Alice nel paese delle meraviglie sfoggiando un outfit che di terrificante non ha nulla ma che, al contrario, è “dannatamente” provocante.

Una regina di cuori in salsa burlesque, se vogliamo, con tanto di corpetto bustier in ecopelle, stringato sul davanti, che fa effetto push-up sul suo décolleté già di per sé a prova di gravità. Per non parlare del gonnellino in pizzo, cortissimo, e dei collant autoreggenti di quelli che non lasciano molto spazio all’immaginazione. E ci perdoni Eugenie-Catwoman, che era comunque supersexy con tutto quel pizzo trasparente, ma di fronte alla curve di Madalina vestita da regina di cuori non ce n’è stato per nessuno.