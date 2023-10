Scommesse, altra grave aggressione: Berrettini l’aveva denunciato

Scommesse, purtroppo è successo di nuovo. Berrettini aveva ragione: è ormai diventata una pratica piuttosto comune.

Qualcuno gliene aveva dette di tutti i colori. Qualcun altro gli aveva addirittura mandato il proprio Iban, certo di ricevere comprensione da parte di Matteo Berrettini. Il campione romano, invece, era rimasto letteralmente senza parole. Tanto da essere giunto alla conclusione che fosse il caso di denunciare quanto accaduto.

Era dunque stato lui, quando Gianluca Gazzoli lo aveva invitato al podcast BSMT, ad accendere i riflettori su una questione piuttosto inquietante. Sul fatto cioè, che oltre che con gli hater, che non danno loro scampo, adesso i tennisti devono fare i conti pure con gli scommettitori. “Veniamo distrutti sui social – aveva raccontato l’ex numero 1 d’Italia – perché praticamente giochiamo io contro di te, loro scommettono su di me e io perdo. Veniamo rasi al suolo da chi ha perso i soldi. Quindi molti mi mandano l’Iban: “Mi hai fatto perdere tot – questo, dice Berrettini, gli avrebbe scritto uno scommettitore – per favore sennò non arrivo a fine mese”. C’è un mondo dietro – aveva concluso – allucinante”.

E il martello romano, a quanto pare, non è il solo ad essere stato tartassato perché reo di avere involontariamente “boicottato” le scommesse altrui. Un’altra tennista, nelle scorse ore, ha difatti denunciato un episodio molto simile dall’alto del suo profilo Instagram. Si tratta di Daria Kasatkina, ora numero 17 al mondo, che al momento si trova in Cina e sta gareggiando nell’ambito del Wta Elite Trophy.

Scommesse, non solo Berrettini: Kasatkina su tutte le furie

La nativa di Togliatti, in Russia, ha battuto l’avversaria Magda Linette e centrato le semifinali. E la sua vittoria, a quanto pare, non ha fatto felici proprio tutti. Di certo non gli scommettitori, appunto, che avevano evidentemente puntato sulla sua sconfitta nel Paese del Sol Levante.

La tennista ha raccontato di aver ricevuto una marea di messaggi, dopo il ko rifilato alla Linette. Tutti dello stesso tono, tutti estremamente offensivi. “Ho perso a causa della tua stupidità” è solo uno dei tanti messaggi piombati nella sua casella di posta su Instagram. “Giochi come una povera e stupida scimmia“, le ha detto qualcuno, accusandola di aver fatto perdere un sacco di soldi a chi aveva scommesso sul match andato in scena a Zhuhai.

Una cosa che ha mandato la Kasatkina su tutte le furie, naturalmente, al punto da indurla a vuotare il sacco e a raccontare ai follower cosa gli atleti siano costretti a subire. E chissà che la sua denuncia non possa fare il paio con quella di Berrettini e far sì che si faccia luce su questa pratica decisamente poco ortodossa.