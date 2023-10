I pronostici di domenica 29 ottobre: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati minori.

Sarà una super domenica di calcio in Serie A e Premier League con una lista di partite in programma davvero niente male: si parte alle 16:30 con il derby Manchester United-Manchester City, a seguire alle 18:00 Inter-Roma e poi il gran finale con Napoli-Milan alle 20:45.

Gol in arrivo anche in PSV-Ajax di Eredivisie, con i padroni di casa nettamente favoriti per la vittoria contro una squadra al momento addirittura a rischio retrocessione.

Atteso spettacolo anche in Bayer Leverkusen-Friburgo ed Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund di Bundesliga e in Lille-Monaco di Ligue 1.

Pronostici altre partite

Altre vittorie probabili in giro per l’Europa sono quelle di Aston Villa, Rennes e Atletico Madrid rispettivamente contro Luton Town, Strasburgo e Alaves.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Monza vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Monza-Udinese, Serie A, ore 15:00

Vincenti

• Aston Villa (in Aston Villa-Luton Town, Premier League, ore 15:00)

• Rennes (in Rennes-Strasburgo, Ligue 1, ore 17:05)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Alavés, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• PSV-Ajax, Ligue 1, ore 14:30

• Brighton-Fulham, Premier League, ore 15:00

• Manchester United-Manchester City, Premier League, ore 16:30

• Bayer Leverkusen-Friburgo, Bundesliga, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Lille-Monaco, Ligue 1, ore 15:00

• Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 15:30

• Inter-Roma, Serie A, ore 18:00

• Napoli-Milan, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Venezia vincente e almeno un gol per squadra (in Reggiana-Venezia, Serie B, ore 18:30)