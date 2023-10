Formula Uno, Gp del Messico: tv in chiaro, streaming gratis e pronostico

Formula Uno, Gran Premio del Messico, a Messico City: la prima fila ha un colore dominante, il Rosso Ferrari

Incredibile ma vero. Le Ferrari in prima fila. Leclerc davanti a tutti, Sainz al suo fianco. Una notte magica, quella delle rosse, in Messico. E adesso si sogna a occhi aperti. Magari per una vittoria del monegasco, visto che quella dello spagnolo in questa stagione è già arrivata.

Sì, Sainz è stato l’unico in grado in una annata dominata da Verstappen che si è già laureato per la terza volta di fila campione del Mondo, di vincere un Gran Premio. E adesso potrebbe anche decidere di aiutare il compagno in quella che sarebbe una vera e propria impresa. Un sogno a occhi aperti per i ferraristi, che si sono messi alle spalle, appunto, l’olandese, il cannibale olandese, quello che ha sempre voglia di vincere e che non alza mai, nemmeno per il secondo, il piede dall’acceleratore. Ma intanto ieri sera si è dovuto arrendere a quello che è stato un dominio delle due rosse. Ma saranno in grado, Charles e Sainz, di reggere l’urto nella serata di oggi? Lo vedremo, sicuramente un ottimo gioco di squadra sin dall’avvio potrebbe aiutare la Ferrari, che cerca una vittoria importante. E magari la doppietta. Che sogno che sarebbe…

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp del Messico, sul circuito di Messico City, è in programma oggi, domenica 29 ottobre alle 21:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro, e questa sera pure in diretta, anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming.

Condizioni meteo

Nessuna possibilità di pioggia, nel momento in cui andiamo online, per quanto riguarda il meteo. Sarà una gara asciutta quella in Messico e sotto questo aspetto non dovrebbero proprio esserci ribaltoni. Ormai abbiamo capito che difficilmente chi fa questo di mestiere, con tutte le tecnologie che ci sono, sbaglia.

Il pronostico

Il sogno è quello di vedere una Ferrari davanti a tutti. Il sogno incredibile è quello di fare doppietta. Non sarà facile riuscire a vincere le Ferrari (ad esempio Verstappen nelle terze libere ha toccato 350 chilometri orari) ma sia Leclerc che Sainz ci tenteranno. E allora diciamo che il primo può sperare davvero di andare davanti a tutti e conquistare una vittoria. Sì, Leclerc favorito. Con un podio che potrebbe avere anche due rosse alla fine.