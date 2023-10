Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund, Bundesliga: formazioni, pronostici

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Tra la settima (Eintracht Francoforte) e la quinta (Borussia Dortmund) del campionato tedesco, ci sono le bellezza di sette punti di differenza. Un’enormità, visto che siamo solamente alla nona giornata. E questo dà l’idea di come diverse squadre anche blasonate e che giocano le coppe europee, non stanno riuscendo a dare quello che tutti si aspettavano.

Le due formazioni che aprono la giornata in Germania hanno entrambe vinto in settimana il proprio impegno: certo, è stata assai importante l’affermazione del Borussia sul campo del Newcastle in Champions League. Una vittoria che ha rilanciato le ambizioni dei tedeschi nella massima competizione europea. E, sulla scia di questa affermazione così prestigiosa, i gialloneri potrebbero riuscire anche nel colpo esterno in Patria. Senza dubbio il Borussia è più forte e anche l’inizio di stagione del Francoforte non permette di pensare ad un risultato diverso. Difficile, si sa, ma non impossibile. Con una cosa che, oggettivamente, appare comunque certa in questo momento. E andiamo a vedere sotto quello che è il nostro pronostico.

Come vedere Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un match che promette gol e spettacolo. Sì, entrambe dovrebbero riuscire a trovare la via della rete e la partita in questione dovrebbe regalare, inoltre, almeno tre reti complessive. Poi? Poi occhio come detto, a quello che potrebbe essere un importante colpo esterno: i tre punti per il Borussia sarebbero pesantissimi, visto che farebbero riprendere il Bayern Monaco che ieri ha vinto 8-0 con un gol di Kane (andate a vederlo, se non lo avete fatto) da metà campo. Sì, vittoria ospite.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-3): Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Buta, Larsson, Shkiri, Knauff; Gotze, Chaibi; Marmoush.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Ozcan; Malen, Reus, Adeyemi; Fullkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2