Bayer Leverkusen-Friburgo, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Friburgo è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Se volete capire perché il Real Madrid pensi a Xabi Alonso come possibile sostituto di Ancelotti per il prossimo anno, vi basterebbe guardare non solo i numeri – che sono impressionanti – ma anche una partita del Bayer Leverkusen. In dodici partite stagionali 11 vittorie e un solo pareggio. Dato che probabilmente verrà aggiornato nella serata di oggi.

Contro un Friburgo che sembra un lontano parente di quelle visto negli anni passati, il Bayer punta a prendersi i tre punti e soprattutto ritornare in vetta dopo che il Bayern Monaco ieri ha vinto contro il Darmstadt. Non dovrebbero esserci chissà quali problemi per i padroni di casa, che vivono uno straordinario momento di forma sia fisico che mentale e che non accenna, almeno per ora, ad avere un calo. Le statistiche di squadra, oltre quelle generali di una classifica che vede gli ospiti all’ottavo posto, dicono che il Leverkusen ha la migliore difesa del campionato (solamente sette reti subite) e che il Friburgo segna davvero poco (9 gol totali). Indicatori che ci permettono di fare un pronostico netto, quasi scontato.

Come vedere Bayer Leverkusen-Friburgo in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Friburgo è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Da un lato c’è una formazione che vuole riprendersi la vetta della classifica e che fino al momento non ha perso nemmeno una partita, dall’altro c’è una squadra che è diversa da quella delle passate stagioni. Normali quindi pensare ad una vittoria anche abbastanza netta del Bayer Leverkusen che tornerà a superare il Bayern Monaco. Sfida che inoltre dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive. E difficilmente, a sensazione, gli ospiti riusciranno a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Friburgo

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

FRIBURGO (3-4-2-1): Atubolu; Ginter, Lienhart, Gulde; Sildillia, Eggestein, Hofler, Weisshaupt; Doan, Grifo; Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0